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    Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты

    В матче 37-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» разгромила «Вулверхэмтон» со счетом 4:1. Бирмингемский клуб с 69-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Вулверхэмтон» с 76-ю очками остался на первой строчке.

    В другом матче «Фулхэм» обыграл «Престон» со счетом 2:1.

    «Дачники» с 68-ю очками идут на четвертой строчке в таблице. «Престон» с 57-ю очками находится на восьмой строчке.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. . 37-й тур

    Бертон – Бристоль Сити – 0:0 (0:0)

    Ипсвич – Шеффилд Юнайтед – 0:0 (0:0)

    Кардифф – Бирмингем – 3:2 (3:0)

    КПР – Сандерленд – 1:0 (0:0)

    Мидлсбро – Барнсли – 3:1 (2:0)

    Миллуол – Брентфорд – 1:0 (1:0)

    Престон – Фулхэм – 1:2 (0:0)

    Рединг – Лидс – 2:2 (1:1)

    Халл Сити – Норвич – 4:3 (2:3)

    Шеффилд Уэнсдэй – Болтон – 1:1 (0:0)

    Астон Вилла – Вулверхэмптон – 4:1 (1:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 22:25
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