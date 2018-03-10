Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты

В матче 37-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» разгромила «Вулверхэмтон» со счетом 4:1. Бирмингемский клуб с 69-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Вулверхэмтон» с 76-ю очками остался на первой строчке.
В другом матче «Фулхэм» обыграл «Престон» со счетом 2:1.
«Дачники» с 68-ю очками идут на четвертой строчке в таблице. «Престон» с 57-ю очками находится на восьмой строчке.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. . 37-й тур
Бертон – Бристоль Сити – 0:0 (0:0)
Ипсвич – Шеффилд Юнайтед – 0:0 (0:0)
Кардифф – Бирмингем – 3:2 (3:0)
Мидлсбро – Барнсли – 3:1 (2:0)
Миллуол – Брентфорд – 1:0 (1:0)
Халл Сити – Норвич – 4:3 (2:3)
Шеффилд Уэнсдэй – Болтон – 1:1 (0:0)
Астон Вилла – Вулверхэмптон – 4:1 (1:1)
Источник: Бомбардир.ру