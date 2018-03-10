Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты

В матче 37-го тура Чемпионшипа «Астон Вилла» разгромила «Вулверхэмтон» со счетом 4:1. Бирмингемский клуб с 69-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Вулверхэмтон» с 76-ю очками остался на первой строчке.

В другом матче «Фулхэм» обыграл «Престон» со счетом 2:1.

«Дачники» с 68-ю очками идут на четвертой строчке в таблице. «Престон» с 57-ю очками находится на восьмой строчке.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. . 37-й тур

Бертон – Бристоль Сити – 0:0 (0:0)

Ипсвич – Шеффилд Юнайтед – 0:0 (0:0)

Кардифф – Бирмингем – 3:2 (3:0)

КПР – Сандерленд – 1:0 (0:0)

Мидлсбро – Барнсли – 3:1 (2:0)

Миллуол – Брентфорд – 1:0 (1:0)

Престон – Фулхэм – 1:2 (0:0)

Рединг – Лидс – 2:2 (1:1)

Халл Сити – Норвич – 4:3 (2:3)

Шеффилд Уэнсдэй – Болтон – 1:1 (0:0)

Астон Вилла – Вулверхэмптон – 4:1 (1:1)

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