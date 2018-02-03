Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Престону», «тигры» после ухода Слуцкого выиграли один матч из 10

В матче 30-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» в гостях проиграл «Престону» – 1:2.
Отметим, что «тигры» после ухода с поста главного тренера Леонида Слуцкого выиграли один матч из 10. На данный момент команда идет в зоне вылета.
С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур
Астон Вилла – Бертон – 3:2 (1:0)
Престон – Халл Сити – 2:1 (2:1)
Сандерленд – Ипсвич – 0:2 (0:2)
Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)
Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем – 1:3 (0:3)
Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)
Источник: Бомбардир.ру