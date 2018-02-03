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    Чемпионшип. «Халл Сити» проиграл «Престону», «тигры» после ухода Слуцкого выиграли один матч из 10

    В матче 30-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» в гостях проиграл «Престону» – 1:2.

    Отметим, что «тигры» после ухода с поста главного тренера Леонида Слуцкого выиграли один матч из 10. На данный момент команда идет в зоне вылета.

    С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 30-й тур

    Астон Вилла – Бертон – 3:2 (1:0)

    Дерби – Брентфорд – 3:0 (2:0)

    КПР – Барнсли – 1:0 (0:0)

    Лидс – Кардифф – 1:4 (0:3)

    Норвич – Мидлсбро – 1:0 (1:0)

    Престон – Халл Сити – 2:1 (2:1)

    Рединг – Миллуолл – 0:2 (0:0)

    Сандерленд – Ипсвич – 0:2 (0:2)

    Фулхэм – Ноттингем Форест – 2:0 (0:0)

    Шеффилд Уэнсдэй – Бирмингем – 1:3 (0:3)

    Вулверхэмптон – Шеффилд Юнайтед – 3:0 (2:0)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +498

      Поль 3 февраля 2018, 23:47

      и забили 6
      при слуцком с 10 по 20й тур - 17-19.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 февраля 2018, 23:37

      владельцу не удалось спихнуть всё на Лёню, продав лучших игроков летом, никого не купив, а просто набрав молодёжи Лёня достойно тянул Халл, всё было очевидно, а Лёня отлично выступал с таким составом, + и игроков с академии своей привлекал, как Боуэна.

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 3 февраля 2018, 22:53

      Конечно. как мог Слуцкий тянул этого бегемота из английского болота. Но по видимому, там нужен трактор...

      3
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