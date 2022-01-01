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Англия. Чемпионшип
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Куинз Парк Рейнджерс
Расписание
€ 58,25 млн
Куинз Парк Рейнджерс - расписание матчей
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лофтус Роуд
Сайт:
http://www.qpr.co.uk/
Тренер:
Жульен Стефан
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
07.11 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Линкольн
21.11 | 15:30
Миллуолл
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
24.11 | 22:45
Норвич Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
28.11 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Шеффилд Юнайтед
05.12 | 18:00
Сток Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
08.12 | 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Вулверхэмптон
12.12 | 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Уотфорд
19.12 | 18:00
Рексхэм
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
26.12 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Бристоль Сити
29.12 | 22:45
Суонси
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
01.01 | 18:00
Уотфорд
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
16.01 | 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Бирмингем Сити
23.01 | 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Саутгемптон
26.01 | 22:45
Бернли
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
29.01 | 23:00
Линкольн
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
06.02 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Миллуолл
13.02 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Вест Бромвич
16.02 | 22:45
Дерби Каунти
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
20.02 | 18:00
Престон
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
27.02 | 15:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Вест Хэм
02.03 | 22:45
Болтон
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
06.03 | 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Портсмут
13.03 | 18:00
Шеффилд Юнайтед
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
16.03 | 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Сток Сити
20.03 | 18:00
Бристоль Сити
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
03.04 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Рексхэм
06.04 | 21:45
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Чарльтон
10.04 | 17:00
Мидлсбро
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
17.04 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Блэкберн
21.04 | 21:45
Кардифф
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
24.04 | 17:00
Вулверхэмптон
- : -
Куинз Парк Рейнджерс
01.05 | 14:30
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
Норвич Сити
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