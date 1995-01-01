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    Куинз Парк Рейнджерс - расписание

    Город Лондон
    Дивизион Англия-Чемпионшип
    Сайт http://www.qpr.co.uk/
    Стадион Лофтус Роуд
    Тренер Пол Холл
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    35 тур
    		4 марта, суббота 18:00 Ротерхэм Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    36 тур
    		11 марта, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс Уотфорд
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    37 тур
    		14 марта, вторник 22:45 Блэкпул Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    38 тур
    		18 марта, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    39 тур
    		1 апреля, суббота 17:00 Уиган Атлетик Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    40 тур
    		7 апреля, пятница 17:00 Куинз Парк Рейнджерс Престон
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    41 тур
    		10 апреля, понедельник 17:00 Вест Бромвич Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    42 тур
    		15 апреля, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс Ковентри
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    43 тур
    		19 апреля, среда 21:45 Куинз Парк Рейнджерс Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    44 тур
    		22 апреля, суббота 17:00 Бернли Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    45 тур
    		29 апреля, суббота 17:00 Сток Сити Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2022/2023)
    46 тур
    		8 мая, понедельник 17:00 Куинз Парк Рейнджерс Бристоль Сити
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