- 18 апреля 2022
- 19:35 «Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения 2
- 15 марта 2022
- 16:29 Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси» 4
- 9 января 2021
- 23:01 Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
- 14 июня 2020
- 19:30 «Челси» забил семь голов в ворота «КПР» 1
- 5 января 2020
- 19:50 «Куинз Парк Рейнджерс» впервые за 57 лет забили 5+ голов в двух матчах подряд
- 6 апреля 2019
- 18:58 Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
- 7 февраля 2019
- 01:46 Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии 1
- 6 февраля 2019
- 00:55 Кубок Англии. «Ньюпорт», «Вулверхэмптон», «КПР» и «Брентфорд» — в 1/8 финала
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 20 сентября 2018
- 16:47 Скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за хавбеком «КПР» Эзе 2
- 25 августа 2018
- 22:05 Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
- 21 августа 2018
- 23:40 Чемпионшип. «Лидс» и «Суонси» сыграли вничью, «Халл Сити» и «Ротерхэм» забили пять голов 1
- 18 августа 2018
- 21:39 Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
- 16 августа 2018
- 10:11 «Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона» 36
- 11 августа 2018
- 21:33 Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
- 4 августа 2018
- 21:22 Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов 1
- 28 апреля 2018
- 21:54 Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты 1
- 21 апреля 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты 1
- 14 апреля 2018
- 21:47 Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
- 10 апреля 2018
- 23:56 Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
- 7 апреля 2018
- 19:17 Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
- 2 апреля 2018
- 23:39 Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты
- 30 марта 2018
- 23:38 Чемпионшип. «Вулверхэмптон» вдевятером обыграл «Мидлсбро»; «Кардифф» победил «Бертон Альбион» и другие результаты
- 17 марта 2018
- 22:34 Чемпионшип. «Фулхэм» сыграл вничью с «КПР» и поднялся на третью строчку, «Вулверхэмптон» обыграл «Бертон Альбион» и другие результаты
- 10 марта 2018
- 22:25 Чемпионшип.«Астон Вилла» разгромила лидера турнира «Вулверхэмптон»; «Фулхэм» обыграл «Престон» и другие результаты
- 7 марта 2018
- 00:53 Чемпионшип. «Астон Вилла» разгромила «Сандерленд», «Кардифф» выиграл дома и другие результаты 3
- 24 февраля 2018
- 22:31 Чемпионшип. «Вулверхэмптон» проиграл «Фулхэму», «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Редингом»
- 21 февраля 2018
- 00:54 Чемпионшип. «Астон Вилла» не справилась с «Престоном», «Брентфорд» разгромил «Бирмингем» и другие результаты
- 17 февраля 2018
- 19:58 Чемпионшип. «Астон Вилла» проиграла «Фулхэму» и опустилась на третью строчку; «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Престоном» и другие результаты