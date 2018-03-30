Чемпионшип. «Вулверхэмптон» вдевятером обыграл «Мидлсбро»; «Кардифф» победил «Бертон Альбион» и другие результаты

В матче 39-го тура Чемпионшипа «Вулверхэмптон» обыграл «Мидлсбро» со счетом 2:1.

«Волки» вели со счетом 2:0 после первого тайма. Во второй половине встречи у гостей удалили двух игроков – на 56-й минуте матча и на 71-й минуте. Однако «Мидлсбро» сумел забить только один гол в концовке встречи.

«Вулверхэмптон» набрал 85 очков и остался на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» с 62 очками идет на шестом месте.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 39-й тур

Миллуол – Ноттингем Форрест – 2:0 (2:0)

Кардифф – Бертон Альбион – 3:1 (2:1)

Лидс – Болтон – 2:1 (1:0)

Норвич Сити – Фулхэм – 0:2 (0:0)

Шеффилд Уэнсдэй – Престон Норд Энд – 4:1 (0:0)

Барнсли – Бристоль Сити – 2:2 (1:1)

Брентфорд – Шеффилд Юнайтед – 1:1 (0:0)

Мидлсбро – Вулверхэмптон – 1:2 (0:2)

Рединг – КПР – 1:0 (1:0)

Дерби Каунти – Сандерленд – 1:4 (1:2)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа