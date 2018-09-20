Скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за хавбеком «КПР» Эзе

Клубы АПЛ следят за выступлениями полузащитника «Куинз Парк Рейнджерс» Эберечи Эзе.

За прогрессом 20-летнего футболиста наблюдают скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».

В нынешнем сезоне шотландец провел восемь матчей в Чемпионшипе и Кубке английской лиги, в которых отметился двумя голами. Контракт Эзе с «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитан до июня 2021 года.