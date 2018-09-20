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    Скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за хавбеком «КПР» Эзе

    Клубы АПЛ следят за выступлениями полузащитника «Куинз Парк Рейнджерс» Эберечи Эзе.

    За прогрессом 20-летнего футболиста наблюдают скауты «Тоттенхэма», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».

    В нынешнем сезоне шотландец провел восемь матчей в Чемпионшипе и Кубке английской лиги, в которых отметился двумя голами. Контракт Эзе с «Куинз Парк Рейнджерс» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    20.09.2018 16:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 20 сентября 2018, 22:04

      Хреново следят - голов то уже три, после вчерашнего матча с Миллулом 2:0. Или это позавчерашняя новость? Поправь, редактор!

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 20 сентября 2018, 18:15

      Если мозгов нет, то перейдет в МС, Челси или Ливер, а если хочет побороться и поиграть в футбол то welcome в Лондон, только не к мажорам

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