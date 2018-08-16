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  • «Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

«Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

16 августа 2018, 10:11
36

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Зенит» и минское «Динамо». Первая игра завершилась со счетом 0:4.

В истории еврокубков зафиксировано только четыре случая, когда команда проигрывала после первого матча с разницей в четыре гола, но выходила в следующий раунд по сумме двух встреч. При этом со счетом 0:4 это удавалось сделать только «Барселоне».

В сезоне-1961/62 в отборочном раунде Кубка Кубков португальский «Лейшойнш» обыграл «Шо-де-Фон» (2:6, 5:0). В Кубке УЕФА-1984/85 «Партизан» в 1/16 финала обошел «КПР» (2:6, 4:0). В следующем сезоне в 1/8 финала этого же турнира «Реал» едва не вылетел в матчах с дортмундской «Боруссией» (1:5, 4:0), а в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 «Барселона» обыграла «ПСЖ» (0:4, 6:1).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Динамо Мн Партизан Куинз Парк Рейнджерс Реал Боруссия Д Барселона ПСЖ
Комментарии (36)
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OfaZavr
1534409034
из этой статистики следует что скорее нет чем да. хотя всякое может быть.
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mpp-111
1534409450
Зенит 2:0
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Горький565
1534410531
Зенит попрёт в атаку и напорется на пару контр. 0-2
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Randy Ram
1534410708
Гол со штрафного, гол с углового, гол в контратаке, гол с игры, гол с пенальти. Давай по такому сюжету, Зенит!!!
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alex1951
1534410880
Если взглянуть на ответный матч ,спокойно,без фанатизма, то спрашивается - зачем Зенитушке жо... рвать? Отыграть 4 мяча нужны силы ,забить победный мяч - еще больше. Может все-таки расставить голубым приоритеты? Кто то игнорирует Кубок Рос,а кто и Лигу Е. Зениту важно победить в Чемпе России ! вот оно направление Главного Удара! И пока на том фронте все безоблачно. А в Лиге Е. много подводных камней и кто знает ,что там впереди,что за ужасы....
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ZENIT-59
1534412067
Зенит выиграет на своём поле, но 4 мяча не отыграет. Правда, как многолетнему болельщику очень бы этого хотелось. Мы пока не Барселона!
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3a zenit
1534415635
и никто не учитывает что Зенит играет без болельщиков,о каких победах вы мечтаете при пустом петровиче?
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ЖОРРО
1534416604
3-1,максимум 4-1...
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zigbert
1534418848
Есть возможность повторить подвиг Барселоны.
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alp
1534428348
это печально, но Зенит не пройдет Минчан..
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