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    «Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

    Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Зенит» и минское «Динамо». Первая игра завершилась со счетом 0:4.

    В истории еврокубков зафиксировано только четыре случая, когда команда проигрывала после первого матча с разницей в четыре гола, но выходила в следующий раунд по сумме двух встреч. При этом со счетом 0:4 это удавалось сделать только «Барселоне».

    В сезоне-1961/62 в отборочном раунде Кубка Кубков португальский «Лейшойнш» обыграл «Шо-де-Фон» (2:6, 5:0). В Кубке УЕФА-1984/85 «Партизан» в 1/16 финала обошел «КПР» (2:6, 4:0). В следующем сезоне в 1/8 финала этого же турнира «Реал» едва не вылетел в матчах с дортмундской «Боруссией» (1:5, 4:0), а в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 «Барселона» обыграла «ПСЖ» (0:4, 6:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2018 10:11
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 августа 2018, 22:01

      Матч в Минске не смотрел, но посмотрев здесь не пойму как можно было проиграть 4:0 такой команде как Динамо. Динамо ни какое, только отбой.

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 августа 2018, 21:59

      Уже отыграли.

      0
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 16 августа 2018, 21:20

      61 мин. счет всего 1-0 ,за пол-часа надобно загнать 5 шаров,кто способен?
      Смелых нет ,а как же ЗэМээСы?

      0
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      Рейтинг: +11241

      alp 16 августа 2018, 17:05

      это печально, но Зенит не пройдет Минчан..

      2
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 15:14

      Когда-то, на заре футбола в нашей стране применяли гандикап. Команды были не равны по силам и более слабые выходили на поле уже со счетом, скажем, 4-0 в свою пользу. История повторяется?

      0
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 16 августа 2018, 14:27

      Есть возможность повторить подвиг Барселоны.

      3
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > zigbert 16 августа 2018, 16:53

      Если бы на поле вышел Тимощук, в атаке играл бы Халк, или Аршавин, был бы полный стадион, я мог бы согласиться( я видел матч Кубка УЕФА Зенит-Бавария 4:0) При нынешнем составе и без зрителей такое действо практически невозможно!

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 16 августа 2018, 21:23

      Откуда такой оптимизм?
      Для этого подвига ,надо хотя бы играть в стиле Барсы.
      Плюс их болелы подарочек преподнесли(((

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 августа 2018, 13:50

      3-1,максимум 4-1...

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 августа 2018, 13:33

      и никто не учитывает что Зенит играет без болельщиков,о каких победах вы мечтаете при пустом петровиче?

      4
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 16 августа 2018, 12:58

      Зенит Барсу обойдет. Ему не привыкать. Помню встречу в Израиле...

      1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 16 августа 2018, 12:34

      Зенит выиграет на своём поле, но 4 мяча не отыграет. Правда, как многолетнему болельщику очень бы этого хотелось. Мы пока не Барселона!

      5
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > ZENIT-59 16 августа 2018, 12:58

      Просто нужно помнить, что и минчане не ПСЖ...

      2
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > Bivaliy67 16 августа 2018, 16:59

      Конечно, хочется выйграть как у Баварии 4:0 в 2008 году, но Семак не Адвокат, и такого сильного состава сейчас у команды нет.

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