«Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

Сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Зенит» и минское «Динамо». Первая игра завершилась со счетом 0:4.

В истории еврокубков зафиксировано только четыре случая, когда команда проигрывала после первого матча с разницей в четыре гола, но выходила в следующий раунд по сумме двух встреч. При этом со счетом 0:4 это удавалось сделать только «Барселоне».

В сезоне-1961/62 в отборочном раунде Кубка Кубков португальский «Лейшойнш» обыграл «Шо-де-Фон» (2:6, 5:0). В Кубке УЕФА-1984/85 «Партизан» в 1/16 финала обошел «КПР» (2:6, 4:0). В следующем сезоне в 1/8 финала этого же турнира «Реал» едва не вылетел в матчах с дортмундской «Боруссией» (1:5, 4:0), а в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 «Барселона» обыграла «ПСЖ» (0:4, 6:1).