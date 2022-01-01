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Англия. Чемпионшип
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Куинз Парк Рейнджерс
Состав
€ 58,25 млн
Куинз Парк Рейнджерс - состав команды
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лофтус Роуд
Сайт:
http://www.qpr.co.uk/
Тренер:
Жульен Стефан
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Чарльз Пирс
Вра
21
€ 0.9 млн
29
Хамер Бен
Вра
38
€ 0.05 млн
32
Matteo Salamon
Вра
-
48
Лэмпти Тарик
Защ
26
€ 5 млн
3
Данн Джимми
Защ
29
€ 5 млн
5
Эдвардс Ронни
Защ
23
€ 5 млн
28
Эскердинья
Защ
20
€ 3 млн
12
Кемпер Бой
Защ
27
€ 1 млн
4
Моррисон Лайам
Защ
23
€ 1 млн
2
Kealey Adamson
Защ
-
19
Киркин Деннис
Пол
24
€ 6 млн
24
Мадсен Николас
Пол
26
€ 5 млн
10
Хаир Илиас
Пол
29
€ 5 млн
20
Вейл Харви
Пол
23
€ 4 млн
27
Мбенг Амаду
Пол
24
€ 2.5 млн
40
Варан Джонатан
Пол
25
€ 2.5 млн
18
Камара Глен
Пол
31
€ 2 млн
17
Поку Кваме
Пол
25
€ 1 млн
6
Кларк-Салтер Джейк
Пол
29
€ 0.8 млн
23
Алемайеху Мулугета Исак
Пол
20
€ 0.5 млн
25
Justin Obikwu
Пол
-
14
Сайто Коки
Нап
25
€ 3.2 млн
7
Дембеле Карамоко
Нап
23
€ 2 млн
26
Колли Райан
Нап
21
€ 2 млн
11
Смит Пол
Нап
29
€ 0.8 млн
22
Richard Kone
Нап
-
16
Баррелл Румарн
Нап
25
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 6
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