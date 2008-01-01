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Англия. Чемпионшип
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Куинз Парк Рейнджерс
Результаты
€ 58,25 млн
Куинз Парк Рейнджерс - результаты матчей
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Лофтус Роуд
Сайт:
http://www.qpr.co.uk/
Тренер:
Жульен Стефан
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Англия. Кубок. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Англия. Чемпионшип. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Англия. Кубок. 2012/2013
Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
Англия. Премьер-Лига. 2012/2013
Англия. Кубок. 2011/2012
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Англия. Премьер-Лига. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
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Англия. Кубок. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2009/2010
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига. 2009/2010
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2009/2010
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 3-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
03.11 | 22:45
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Бернли
31.10 | 18:00
Саутгемптон
4 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
24.10 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
Суонси
17.10 | 17:00
Бирмингем Сити
3 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.10 | 21:45
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
Дерби Каунти
09.10 | 22:00
Вест Хэм
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
19.09 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
Престон
12.09 | 14:30
Вест Бромвич
1 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.09 | 22:00
Чарльтон
0 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
05.09 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Мидлсбро
02.09 | 21:45
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Кардифф
29.08 | 17:00
Блэкберн
1 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
22.08 | 17:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Болтон
15.08 | 17:00
Портсмут
1 : 3
Куинз Парк Рейнджерс
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