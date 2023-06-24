Сигурдссон: «Я почувствовал себя лучшим игроком в мире, перейдя в ЦСКА»

Защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон вспомнил 2018 год, когда он оказался в московском клубе.

Сейчас контракт исландца приостановлен, и он находится в английском «Блэкберне».

Последние 2 года Сигурдссон провел в шведском «Норрчепинге».

Игрок стоит 3,5 миллиона евро.

«Я перешел в ЦСКА в 19 лет. Я забивал «Реалу», «Роме», думал, что я лучший игрок в мире.

Никогда не забуду, как выступал на «Сантьяго Бернабеу», как забил и сделал ассист. Мечта.

Сейчас мне 24, и у меня большой опыт. Я прошел через падения и взлеты», – сказал Сигурдссон.