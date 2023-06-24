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    • Сигурдссон: «Я почувствовал себя лучшим игроком в мире, перейдя в ЦСКА»

    Сигурдссон: «Я почувствовал себя лучшим игроком в мире, перейдя в ЦСКА»

    Защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон вспомнил 2018 год, когда он оказался в московском клубе.

    • Сейчас контракт исландца приостановлен, и он находится в английском «Блэкберне».
    • Последние 2 года Сигурдссон провел в шведском «Норрчепинге».
    • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.

    «Я перешел в ЦСКА в 19 лет. Я забивал «Реалу», «Роме», думал, что я лучший игрок в мире.

    Никогда не забуду, как выступал на «Сантьяго Бернабеу», как забил и сделал ассист. Мечта.

    Сейчас мне 24, и у меня большой опыт. Я прошел через падения и взлеты», – сказал Сигурдссон.

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    Источник: официальный сайт «Блэкберна»

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    Сегодня, 17:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12565

      DeStar 1 час назад

      Защитник ЦСКА Арнор Сигурдссон вспомнил 2018 года

      он защитник?)

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