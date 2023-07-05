ЦСКА объявил о приостановке контрактов двух игроков

Футболисты ЦСКА Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон продлили приостановку контрактов. Они воспользовались разрешением ФИФА.

«Напомним, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и «заморозили» контракты. ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов», – написал клуб.