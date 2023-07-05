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    ЦСКА объявил о приостановке контрактов двух игроков

    Футболисты ЦСКА Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон продлили приостановку контрактов. Они воспользовались разрешением ФИФА.

    «Напомним, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и «заморозили» контракты. ЦСКА по-прежнему оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов», – написал клуб.

    • Прошедший сезон Эджуке провел в берлинской «Герте», а Сигурдссон – в шведском «Норрчепинге».
    • Исландец продолжит карьеру в «Блэкберне». Эджуке новый клуб пока не нашел.
    • Контракты обоих футболистов с ПФК ЦСКА истекают летом 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19071

      ilichkadr 1 час назад

      Надо было сразу продавать игрочишек. Не велика потеря. Теперь уйдут бесплатно.

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      Рейтинг: +3761

      acor94 3 часа назад

      Значит уйдут бесплатно

      0
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      Рейтинг: +2847

      Nerlinger > acor94 2 часа назад

      Да, надо отловить и хоть по частям продать

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