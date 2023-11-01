Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» – «Блэкберна», 1/8 Кубка Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Челси»: Санчес, Дисаси, Кукурелья, Бадьяшиль, Стерлинг, Фернандес, Джэксон, Угочукву, Палмер, Галлахер, Джеймс.

Главный тренер: Маурисио Почеттино

«Блэкберн»: Бриттан, Пикеринг, Хилл, Вальстедт, Картер, Маркандай, Леонард, Вартон, Моран, Трэвис, Гарретт.

Главный тренер: Йон-Даль Томассон

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Челси» – «Блэкберн»