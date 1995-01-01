Агент Бийола – о предложении от «Блэкберна»: «Мне об этом ничего неизвестно»

На предварительном этапе переговоров, сначала клубы между собой
выясняют ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ возможность купли-продажи игрока,
а вот потом подключается агент игрока, селекционный отдел и
руководство клуба-продавца с последующим подключением клуба-
покупателя и дальнейшим оформлением договора купли-продажи
( трансфера). Далее оформляется договор (контракт) между игроком и руководством клуба.
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на слухи о желании «Блэкберна» подписать его клиента.
«Сейчас Яка – игрок ЦСКА и думает только об игре за этот клуб. Интерес «Блэкберна»? Я не видел контрактного предложения для Бийола от них. Возможно, предложение по нему есть в клубе, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал агент.
- Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- На счету словенца шесть голов и пять ассистов в 64 матчах.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.