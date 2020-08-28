Агент Бийола – о предложении от «Блэкберна»: «Мне об этом ничего неизвестно»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на слухи о желании «Блэкберна» подписать его клиента.
«Сейчас Яка – игрок ЦСКА и думает только об игре за этот клуб. Интерес «Блэкберна»? Я не видел контрактного предложения для Бийола от них. Возможно, предложение по нему есть в клубе, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал агент.
- Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- На счету словенца шесть голов и пять ассистов в 64 матчах.
- Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»