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    Агент Бийола – о предложении от «Блэкберна»: «Мне об этом ничего неизвестно»

    Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, отреагировал на слухи о желании «Блэкберна» подписать его клиента.

    «Сейчас Яка – игрок ЦСКА и думает только об игре за этот клуб. Интерес «Блэкберна»? Я не видел контрактного предложения для Бийола от них. Возможно, предложение по нему есть в клубе, но мне об этом ничего неизвестно», – сказал агент.

    • Бийол выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • На счету словенца шесть голов и пять ассистов в 64 матчах.
    • Его контракт с московским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12570

      vladimir-7 37 минут назад

      На предварительном этапе переговоров, сначала клубы между собой
      выясняют ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ возможность купли-продажи игрока,
      а вот потом подключается агент игрока, селекционный отдел и
      руководство клуба-продавца с последующим подключением клуба-
      покупателя и дальнейшим оформлением договора купли-продажи
      ( трансфера). Далее оформляется договор (контракт) между игроком и руководством клуба.

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