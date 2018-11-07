«Локомотив» – второй клуб из первой корзины, вылетевший после четвертого тура ЛЧ

Вчера состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

Команда Юрия Семина проиграла четвертый матч подряд в турнире, лишившись шансов на выход в плей-офф. Железнодорожники могут пробиться в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе.

«Локомотив» стал вторым клубом в истории турнира, представляющим первую корзину, который лишился шансов на выход из группы после четвертого тура. Первым был английский «Блэкберн», который в сезоне-1995/96 набрал одно очко в первых четырех матчах Лиги чемпионов.