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    «Локомотив» – второй клуб из первой корзины, вылетевший после четвертого тура ЛЧ

    Вчера состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Порту» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 4:1.

    Команда Юрия Семина проиграла четвертый матч подряд в турнире, лишившись шансов на выход в плей-офф. Железнодорожники могут пробиться в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе.

    «Локомотив» стал вторым клубом в истории турнира, представляющим первую корзину, который лишился шансов на выход из группы после четвертого тура. Первым был английский «Блэкберн», который в сезоне-1995/96 набрал одно очко в первых четырех матчах Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2018 08:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 7 ноября 2018, 13:02

      Я честно говоря от Локо больших свершений с их составом и не ждал в ЛЧ. Вышли бы в ЛЕ уже был бы праздник. Вот честно, по составу они не айс, для ЛЧ, ещё и не самая забивная команда даже у нас в чемпионате, за счёт чего им выезжать в 1/8? Молодежь пообкатали и то вклад в будущее клуба.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 7 ноября 2018, 12:22

      Вписали своё имя в историю...

      1
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 7 ноября 2018, 12:22

      Так , Локомотив не одного очка не набрал в копилку ,те 4очка не в счёт, им так дали, за то что попали в групповой этап.а попали из-за чемпионство, в нашем чемпе,из 6 клубов представляющих Россию вы последние не одного очка.и я не уверен что вы хоть одно наберёте

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 7 ноября 2018, 12:10

      Тогда после жеребьевки все были убеждены что группа в которой оказался Локомотив ,проходимая - на деле же выглядит все иначе.

      4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 7 ноября 2018, 10:09

      а что все ждали??? понабрали пенсионеров никому не нужных списанных и вот результат это им не с Анжи или Енисеем играть тут вам Европа

      3
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      Рейтинг: +4951

      polt 7 ноября 2018, 09:58

      Ну оччччееень грустно за наш европейский уровень футбола.

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 > polt 7 ноября 2018, 10:11

      это надо сказать пасибки Мутко за бездарный и ни кому не нужный лимит

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 09:57

      Если ЛОКО еще и проиграет Галатасараю, то и ЛЕ до свидания. Гелерме в игре с
      Порту пропустил два мяча между ног, ему нужно откорректировать развал колес.

      7
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 7 ноября 2018, 11:41

      геркус сказал что паровоз разогнался,похоже остановки не будет даже в ЛЕ

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > himik2-62 7 ноября 2018, 14:27

      Так, что по Геркусу, паровоз с разгона без остановки пролетит
      мимо ЛЕ?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2018, 09:47

      После жеребьевки журналисты писали, что Локомотиву повезло, у него хорошая
      не сложная группа. А вот ЦСКА не повезло, группа досталась довольно сложная.

      2
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 7 ноября 2018, 09:33

      Есть опасность, что и ЛЕ пролетит мимо Локо. Даже если Локо выиграет домашний матч у Галатасарая и получит 3 очка, то надо на выезде, у Шальке, брать хотя бы одно очко, что очень проблематично.

      6
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      Рейтинг: +1020

      г.Онега > lotsman 7 ноября 2018, 12:33

      Что бы им выйти с 4очками им надо выигрывать 4-0у турок ,так как сначала идёт результаты от встречи а потом ,по забитым и пропущенным,

      3
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 7 ноября 2018, 09:24

      Локо это чемпион страны? Это что за страна такая , Ватикан ?

      0
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      Рейтинг: +6346

      Добрый Бобер > РМЗ 7 ноября 2018, 13:44

      Не ту страну назвали Гандурасом.

      0
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