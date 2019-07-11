Сэм Эллардайс рассказал о предложении возглавить «Ньюкасл».

«Я был польщен тем, что обо мне подумали, но… не возвращайся. Дело никогда не доходило до тех переговоров, о которых рассказывали. Это было не для меня. Я вежливо сказал: «нет».

Может быть, будь это первый раз, я бы согласился. Я ценю предложение, но я был удивлен ему, я не работал целый сезон», – сказал Эллардайс.