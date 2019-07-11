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    Эллардайс – о предложении возглавить «Ньюкасл»: «Я вежливо сказал: «нет»

    Сэм Эллардайс рассказал о предложении возглавить «Ньюкасл».

    «Я был польщен тем, что обо мне подумали, но… не возвращайся. Дело никогда не доходило до тех переговоров, о которых рассказывали. Это было не для меня. Я вежливо сказал: «нет».

    Может быть, будь это первый раз, я бы согласился. Я ценю предложение, но я был удивлен ему, я не работал целый сезон», – сказал Эллардайс.

    • Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон». Он покинул клуб в мае 2018 года.
    • В 2007-2008 годах он работал в «Ньюкасле.

    Источник: Sky Sports

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    11.07.2019 22:56
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