Сэм Эллардайс рассказал о предложении возглавить «Ньюкасл».
«Я был польщен тем, что обо мне подумали, но… не возвращайся. Дело никогда не доходило до тех переговоров, о которых рассказывали. Это было не для меня. Я вежливо сказал: «нет».
Может быть, будь это первый раз, я бы согласился. Я ценю предложение, но я был удивлен ему, я не работал целый сезон», – сказал Эллардайс.
- Последним местом работы Эллардайса был «Эвертон». Он покинул клуб в мае 2018 года.
- В 2007-2008 годах он работал в «Ньюкасле.