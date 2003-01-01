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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич», Эллардайс повторил антирекорд АПЛ

    «Тоттенхэм» добился домашней победы над «Вест Бромвичем». Гости находятся в зоне вылета, причем по ходу сезона они меняли тренера.

    Гарри Кейн забил 208-й гол за «Тоттенхэм». Это второй показатель в истории клуба (столько же у Бобби Смита).

    Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс установил антирекорд АПЛ. В первых десяти матчах АПЛ во главе команды он пропустил 28 голов. Ни один тренер в истории турнира не пропускал в дебютных 10 встречах в каком-либо клубе большее количество мячей.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

    Тоттенхэм – Вест Бромвич – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кейн, 54; 2:0 – Сон, 58.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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