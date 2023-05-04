Гвардиола отреагировал на слова Эллардайса, что он не хуже тренера «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил Сэму Эллардайсу.

Новый тренер «Лидса» накануне заявил: «Я не хуже Гвардиолы, Клоппа и Артеты. Я на одном уровне с ними».

«Честно говоря, он прав. Посмотрите на тренеров вроде Роя Ходжсона из «Кристал Пэлас», на то, что они сделали.

Они действительно хороши, обладают невероятным опытом, в совершенстве знают игру.

Если Эллардайс так думает, то без проблем, потому что это правда», – сказал Гвардиола.

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