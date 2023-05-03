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    Эллардайс: «Я не хуже Гвардиолы, Клоппа, Артеты»

    Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс оценил свой уровень.

    «Многие считают, что я слишком старый и пригоден только для антиквариата. Это не так. Мне 68 лет, я выгляжу немолодо, но как тренер я не хуже Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Микеля Артеты.

    Все знания и навыки при мне. Я на одном уровне с теми, кого я перечислил.

    Моя задача в «Лидсе» – не вылететь из АПЛ», – сказал Эллардайс.

    • Тренер сменил в «Лидсе» Хави Грасию.
    • Контракт с Эллардайсом рассчитан до конца сезона.
    • «Лидс» не идет в зоне вылета лишь благодаря дополнительным показателям.

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    Источник: Liverpool Echo

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    03.05.2023 23:03
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +68031

      portero 10 часов назад

      Это деменция пришла....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      бочаров 13 часов назад

      Хороший пиар. Кто ты и где твой кубки, и где ОНИ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1498

      elessar arnor 18 часов назад

      забавный)

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