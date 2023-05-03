Эллардайс: «Я не хуже Гвардиолы, Клоппа, Артеты»

Новый главный тренер «Лидса» Сэм Эллардайс оценил свой уровень.

«Многие считают, что я слишком старый и пригоден только для антиквариата. Это не так. Мне 68 лет, я выгляжу немолодо, но как тренер я не хуже Хосепа Гвардиолы, Юргена Клоппа и Микеля Артеты.

Все знания и навыки при мне. Я на одном уровне с теми, кого я перечислил.

Моя задача в «Лидсе» – не вылететь из АПЛ», – сказал Эллардайс.

Тренер сменил в «Лидсе» Хави Грасию.

Контракт с Эллардайсом рассчитан до конца сезона.

«Лидс» не идет в зоне вылета лишь благодаря дополнительным показателям.

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