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    Эллардайс – о поражении от «Уотфорда»: «Это исключительно наша вина»

    Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:1).

    «Это исключительно наша вина. Мы могли легко этого избежать. Руни и Мартина замешкались в штрафной в моменте с голом, а Дини обычно не упускает возможности забить.

    Игроки должны быть более ответственными и говорить себе, что если не могут выиграть, то не должны проигрывать. Гол был не из-за отличной игры «Уотфорда» в атаке, а из-за нашей плохой игры в обороне», – сказал Элардайс.

    «Ириски» занимают девятую строчку с 34 очками, «Уотфорд» находится на одну строчку ниже с 33 очками.

    Источник: BBC

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    25.02.2018 01:18
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