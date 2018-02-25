Эллардайс – о поражении от «Уотфорда»: «Это исключительно наша вина»

Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (0:1).

«Это исключительно наша вина. Мы могли легко этого избежать. Руни и Мартина замешкались в штрафной в моменте с голом, а Дини обычно не упускает возможности забить.

Игроки должны быть более ответственными и говорить себе, что если не могут выиграть, то не должны проигрывать. Гол был не из-за отличной игры «Уотфорда» в атаке, а из-за нашей плохой игры в обороне», – сказал Элардайс.

«Ириски» занимают девятую строчку с 34 очками, «Уотфорд» находится на одну строчку ниже с 33 очками.