«Эвертон» ведет переговоры с экс-тренером сборной Англии

«Эвертон» ищет нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

Один из кандидатов – 68-летний Сэм Эллардайс.

Его приглашение может стать краткосрочным решением, то есть контракт будет рассчитан до конца сезона.

«Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.

Команда не побеждает с 22 октября.

Эллардайс уже возглавлял ливерпульцев с ноября 2017-го по май 2018-го года.

У тренера есть опыт работы в сборной Англии в 2016 году.

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