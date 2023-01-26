«Эвертон» ведет переговоры с экс-тренером сборной Англии

«Эвертон» ищет нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.
Один из кандидатов – 68-летний Сэм Эллардайс.
Его приглашение может стать краткосрочным решением, то есть контракт будет рассчитан до конца сезона.
- «Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.
- Команда не побеждает с 22 октября.
- Эллардайс уже возглавлял ливерпульцев с ноября 2017-го по май 2018-го года.
- У тренера есть опыт работы в сборной Англии в 2016 году.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: The Independent