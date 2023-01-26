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    «Эвертон» ведет переговоры с экс-тренером сборной Англии

    «Эвертон» ищет нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

    Один из кандидатов – 68-летний Сэм Эллардайс.

    Его приглашение может стать краткосрочным решением, то есть контракт будет рассчитан до конца сезона.

    • «Эвертон» идет на 19-м месте в таблице АПЛ, набрав 15 очков в 20 турах.
    • Команда не побеждает с 22 октября.
    • Эллардайс уже возглавлял ливерпульцев с ноября 2017-го по май 2018-го года.
    • У тренера есть опыт работы в сборной Англии в 2016 году.

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    Источник: The Independent

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