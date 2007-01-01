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    Эллардайс подтвердил отказ «Вест Бромвича» от подписания Мусы

    Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс сообщил, что клуб не подпишет нападающего Ахмеда Мусу.

    «Мы уже подписали четырех игроков, поэтому Муса больше не вписывался в наш бюджет. Чтобы профинансировать его подписание, нам нужно было расстаться с большим количеством игроков.

    Жаль, что Муса не приехал к нам раньше. Очевидно, что сделка сорвалась из-за коронавируса. Возможно, он был бы одним из четырех игроков, кого бы мы подписали, но, поскольку он был уже пятым, этот переход стал невозможен», – сказал Эллардайс.

    • Муса – свободный агент.
    • В конце октября он покинул саудовский «Ан-Наср».
    • Нигериец известен по выступлениям за ЦСКА и «Лестер».

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    Источник: Goal.com

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