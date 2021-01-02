«Вест Бромвич» в первых трех играх при Эллардайсе пробил по воротам десять раз. Это худший результат в истории АПЛ

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс провел в команде три матча АПЛ. В них суммарно клуб нанес десять ударов по воротам. Это худший результат в истории лиги для первых трех встреч какого-либо тренера в команде (сведения собираются с сезона-2003/04).

На втором месте по этому отрицательному показателю идет также Эллардайс: «Эвертон» в декабре 2017 года в первых трех матчах под руководством тренера нанес 16 ударов.