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Сэм Эллардайс
Материалы
Сэм Эллардайс - материалы
Англия
19 октября 1954 (72)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Неймар в реальности — кошачья моча». Самый скандальный англичанин десятилетия
Приключения Джоуи Бартона, которого всегда не хватает для горячего шоу.
07.02.2018 22:00
19
«Было больно, но это осталось в прошлом». Самый скандальный тренер Англии снова принял вызов
Его громко выгнали из сборной, но Большой Сэм не сдается. «Бомбардир» рассуждает о том, почему «Кристал Пэлас» решился на приглашение Сэма Аллардайса на пост главного тренера команды.
02.01.2017 10:00
1
Дракслер перешел в «ПСЖ». Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас». Дайджест событий дня
Юлиан Дракслер оформил свой трансфер в «ПСЖ». Через несколько дней будет объявлено о назначении Сергея Семака в «Уфу». Сэм Эллардайс поспешил на помощь «Кристал Пэлас». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
24.12.2016 21:00
Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня
Коррупционный скандал в Англии набирает обороты. Широков стал советником министра. Молодежный состав «Ростов» пропустил шесть голов от «ПСВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
28.09.2016 21:00
5
Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня
Яя Туре недоволен решение ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом. Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку, растворяя в ней Skittles. Сэм Эллардайс был уличен в коррупции и покинул сборную Англии. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
27.09.2016 23:24
5
Счастливая монетка Сэма. Как меняется сборная Англии
Сэм Эллардайс начал работу в сборной Англии с победы. «Бомбардир» выделяет тренды в первой игре англичан при новом менеджере: важность Лалланы, Руни круче своего тренера и удача, которой с Большим Сэмом поделился болельщик-инвалид.
05.09.2016 13:00
1
Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня
Дмитрий Тарасов получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только после того, как решит все вопросы с судом. Адам Лаллана принес Сэму Аллардайсу первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
04.09.2016 22:10
4
ЧМ-2018. Квалификация, 1-й тур. Германия уничтожила Норвегию, Англия вытащила матч против Словакии. Все голы
Сегодня состоялись первые встречи квалификации чемпионата мира в России. Англия удивительным образом победила в Трнаве, Норвегия ничего не противопоставила чемпионам мира немцам. «Бомбардир» предлагает вниманию читателей все голы главных матчей игрового дня.
04.09.2016 22:00
4
Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
04.09.2016 17:01
«Боруссия» разгромила «МЮ» на МКЧ-2016. «Зенит» не взял Витселя на матч за Суперкубок. Дайджест событий дня
«Зенит» приобрел игрока сборной Словакии. «Ростов» опубликовал заявку на Лигу чемпионов без Бердыева. Сборная Англии обзавелась новым тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.07.2016 21:30
4
Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии
Это могло произойти 10 лет назад, когда ФА выбирала между Стивом Маклареном и Сэмом Эллардайсом после отставки Эрикссона, но случилось только сейчас – Эллардайс принял сборную Англии. «Бомбардир» видит выбор Футбольной Ассоциации удачным, несмотря на всю противоречивость репутации «Большого Сэма».
22.07.2016 14:30
4
Эллардайс возглавит сборную Англии. Бердыев уйдет из «Ростова». Дайджест событий дня
«Рубин» и «Зенит» ведут борьбу за Паредеса. Измайлов перешел в «Краснодар». Погба добивается трансфера в «МЮ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
20.07.2016 21:40
12
Фернандес получил российский паспорт. Широков и Оланаре покинули ЦСКА. Дайджест событий дня
Эллардайс – кандидат на пост главного тренера сборной Англии. Гера забил самый красивый гол Евро-2016. ЦСКА представил Траоре. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
13.07.2016 21:10
10
«Лестер» спас ничью с «Вест Хэмом». Моуринью возглавит «МЮ». Дайджест событий дня
Тотти забил за «Рому». Маркизио пропустит чемпионат Европы. Балотелли может остаться в «Милане». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
17.04.2016 22:10
4
Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги
Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы». «Юнайтед» и «Сити» сыграли разочаровывающее дерби. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.
26.10.2015 12:00
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
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Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
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Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
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