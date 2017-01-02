«Было больно, но это осталось в прошлом». Самый скандальный тренер Англии снова принял вызов

На днях было объявлено о том, что Сэм Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас». Тем самым английский тренер установил рекорд Премьер-лиги, поскольку лондонцы – уже шестая команда АПЛ, которой руководит скандальный босс.

Все мы помним историю с тем, как Эллардайс был назначен тренером сборной Англии и провел на посту всего один матч, после чего его с позором убрали за трансферные махинации. Иными словами, журналисты покопались в прошлом специалиста, и выяснилось, что он «отмывал» деньги на переходах игроках. К этой информации можно относиться по-разному, но FA не захотело портить свой имидж и, не церемонясь, уволило тренера.

После отстранения стало понятно, что пока Сэм побудет без работы, но в эфире Being Sports специалист заявил, что это лишь неудачный период в его карьере, и вскоре он будет вновь востребован: «Я вернусь к работе в новом году, если не раньше». При этом ревниво отметил, что в команду из топ-6 ему не пробиться: «Иностранный тренер имеет гораздо больше шансов, чтобы возглавить «большую» команду из первой шестерки. Во всем мире гранды хотят иметь у руля «чистого» тренера».

Три недели назад тогдашний наставник «Кристал Пэлас» Алан Пардью после очередного поражения, коих у него в рамках Премьер-лиги накопилось аж 10 при четырех победах, понимая, что запахло жареным, сделал, пожалуй, роковое заявление: «Американские владельцы клуба ничего не понимают в футболе». Не исключено, но домашние проигрыши от МЮ и «Челси», которые могли стать спасением для тренера, обернулись для него логичным увольнением.

Изначально английская пресса сватала Эллардайса в «Суонси». Там Боб Брэдли в октябре принял команду, но положение не исправил. Тем не менее, ESPN опроверг информацию, добавив, что у Большого Сэма есть предложения от «Болтона», «Ньюкасла», «Блэкберна», «Вест Хэма», «Сандерленда» и некоторых иностранных команд. При этом сам тренер не хотел уходить в Чемпионшип, даже в «Ньюкасл», где Рафа Бенитес начал за здравие, но в последнее время команда забуксовала.

Боссы «молотобойцев» уже почти полгода твердят о доверии к Биличу, так что до Нового года перебраться в Лондон экс рулевому национальной команды вряд ли удалось бы. При этом вариант с ожившим «Сандерленом», который в том сезоне Эллардайс буквально спас на финише сезона, почему-то им тоже не рассматривался. Пожалуй, Мойес с вечно молодым Дефо выстроили коллектив, чье призвание явно не пробивать дно Премьер-лиги. По сравнению с безликими «орлами» «черные коты» как минимум на эмоциях и без помощи волшебной палочки могут спастись.

Переезжать за границу Эллардайсу также некомфортно. После скандала в сборной его семье и так досталось. Сэм вспоминал, что первый месяц после публикации громкого расследования на себе почувствовала всю тяжесть последствий и его жена, дети и внуки, которые, ко всему прочему, учатся в школе. Дети встретились с неприязнью со стороны сверстников. Поэтому испытывать еще один стресс и уезжать, вероятно, в не самый престижный клуб было бы просто неразумно и не вовремя.

Увольнение Пардью было ожидаемым, но вот назначение Эллардайса стало сюрпризом. Удивляет и оклад наставника, чьи представители сработали на славу: 62-летний Сэм будет зарабатывать на протяжении двух с половиной лет 3 миллиона евро в год, да еще и получит бонус в виде 5 миллионов европейской валюты, если «Кристал Пэлас» останется в Премьер-лиге. Этот факт вызвал негатив со стороны английской общественности, мол сколько можно кормить коррупционера, почему он появляется на телевидении и к чему к нему такое внимание со стороны репортеров.

Председатель совета директоров «орлов» Стив Пэриш обосновал выбор боссов клуба: «Пора сменить атакующую модель команды». Функционерам хотелось видеть коллектив, который не пропускал бы за первую часть сезона более 30 голов. Пардью делал акцент на атаке, но толком извлечь из этого ничего не смог, еще и напрочь забыв о защите. Эллардайс спас «черных котов» дисциплиной в обороне, использованием всей ширины поля. «Сандерленд» уверенно держал мяч, созидал аккуратно, но метко, делая акцент на своих исполнителях.

Права на ошибку уже нет. Сейчас для «Кристал Пэлас» было важно найти тренера, который умеет вытаскивать команды из зоны вылета, знает досконально чемпионат Англии. Наверное, лучше свободного Эллардайса в данной ситуации найти было сложно. И иногда нужно просто закрыть глаза на испорченную репутацию человека, тем более что его тренерский талант никто никогда не отрицал. Таунсенд, Заха, Бентеке – все эти ребята в помощь Большом Сэму. А столб обороны Данн наверняка станет одним из ключевых футболистов для выстраивания обновленной линии защиты. Не будем забывать, что наверняка тренер одним из условий поставил усиление во время зимнего трансферного окна. Ведь ему тоже проваливаться нельзя – иначе действительно придется отправиться тренировать в Чемпионшип.

«Было больно, но это осталось в прошлом. Нужно стать лучше с этим опытом и двигаться вперед», – сказал не так давно Эллардайс. Лучше шанса, который ему представился, чтобы воскресить свою карьеру, и не придумать.

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