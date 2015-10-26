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Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги

Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера "Астон Виллы". "Юнайтед" и "Сити" сыграли разочаровывающее дерби. "Бомбардир" рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.

Психозы Моуринью убивают "Челси"

На этот раз все претензии Жозе понять можно. Ему казалось, что в матче с "Вест Хэмом" судьи решили за что-то поквитаться с "Челси". Отмененный из-за спорного офсайда гол Фабрегаса, удаление Матича – все это взбесило Моуринью, картинно потиравшего бороду перед окончанием первой половины. Намечалось что-то серьезное. После свистка на перерыв португальский тренер не выдержал. Он попытался ворваться в судейскую комнату, за что был награжден от арбитра удалением. За вторым таймом тренер "Челси" наблюдал уже с трибун.

В это время его команда попыталась было переломить течение игры. Гэри Кэйхиллу удалось даже сравнять счет, найдя ответ на забитый еще в первом тайме гол Мауро Сарате. Но в самый нужный момент, когда тренерская рука Моуринью должна была подсказать футболистам их дальнейшие действия, на скамейке португальца не было. Он снова сорвался и уничтожил все перспективы собственной команды. Славену Биличу оставалось только не прогадать с заменами, чтобы добить раненного и уставшего соперника. Вышедший на поле Энди Кэрролл доверие тренера оправдал. А "Вест Хэм" по итогам тура оказался сразу на третьем месте!

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"Астон Вилла" уволила главного тренера

Неплохо проявивший себя в "Тоттенхэме" Тим Шервуд долгое время чем-то интересовал боссов "Астон Виллы". Им почему-то виделось, что талантливый тренер сможет сделать из не самого сильного коллектива команду, способную побороться за место в еврокубках. Но Шервуду так и не дали ни одной возможности поднять клуб на новый уровень. У "Астон Виллы" нет качественного подбора игроков, а летние потери лидеров только сделали ее на порядок слабее. На одном Агбонлахоре далеко не уедешь!

Шервуд периодически жаловался, что ему никак не восполнить потерю Кристиана Бентеке, ушедшего в "Ливерпуль". Теперь голам бельгийского форварда радуется Юрген Клопп, а "Астон Вилла" в десяти стартовых турах набрала только четыре очка, забив при этом всего девять мячей. Безоговорочное последнее место в чемпионате и туманные дальнейшие перспективы не могли не сыграть свою роль. Проигранный матч против "Суонси" стал для Тима Шервуда последним в качестве главного тренера "Астон Виллы". Вместе с Шервудом клуб покинула и его команда помощников. "Астон Вилла" собирается строить что-то новое, но ее путь пока так никто не может понять.  

Манчестерское дерби разочаровало всех

От манчестерского дерби ждали большой результативности и яркого футбола. В ранге фаворита к матчу подходил "Манчестер Сити", но это не должно было сделать игру однобокой. Да, матч и не получился совсем в одни ворота. Обе команды боролись на каждом участке поля, а тактика мелкого фола часто вынуждала судью останавливать битву. Жаль только, что голевые моменты в этой игре возникали слишком редко.

Ближе к победе, что немного удивительно, все-таки были футболисты "Юнайтед". Дважды имел голевые шансы Крис Смоллинг, но его ударам не хватало силы и точности. А вышедший на замену Джесси Лингард даже побеспокоил Харта ударом в перекладину. Но нельзя сказать, что от этой встречи кто-то смог получить настоящее удовольствие. Дерби вышло разочаровывающим, подарив зрителям слишком мало зрелищности и драйва. Но с точки зрения результата для обоих коллективов все сложилось нормально. Однако ничья в матче "Манчестеров" позволила "Арсеналу" сравняться по очкам с "Сити". Теперь на вершине таблицы у нас двоевластие.

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"Сандерленд" продолжает доминировать над "Ньюкаслом"

Ситуация повторяется снова и снова. "Сандерленд" меняет тренера, чтобы затем якобы сенсационно выиграть дерби у "Ньюкасла". Такое ощущение, что мы уже несколько лет подряд ходим по одному и тому же кругу. Вот и сейчас пришедший на место Дика Адвоката Сэм Эллардайс сначала уступил со своей новой командой "Вест Бромвичу", а теперь напрочь переиграл Стива Макларена и его "Ньюкасл".

Нельзя сказать, что "сороки" в чем-то уступили своему оппоненту по игре. "Ньюкасл" бился и регулярно создавал моменты у ворот Костела Пантилимона. Но румынский голкипер "Сандерленда" в этот день пропускать отказывался, а его оппонент из "Ньюкасла" Роб Эллиот, напротив, ничего не мог отбить. Оставила отпечаток и красная карточка Фабрисио Колоччини, полученная защитником "Ньюкасла" в самой концовке первого тайма. "Сандерленд" победил принципиального соперника со счетом 3:0, догнав его в турнирной таблице. Вот только обе команды по-прежнему находятся в зоне вылета. Но это Англия. Здесь все меняется каждый тур!

Символическая сборная:

Все результаты 10-го тура английской Премьер-лиги:

Норвич – Вест Бромвич – 0:1

Сток Сити – Уотфорд – 0:2

Вест Хэм – Челси – 2:1 (видео)

Астон Вилла – Суонси – 1:2

Лестер – Кристал Пэлас – 1:0

Арсенал – Эвертон – 2:1 (видео)

Сандерленд – Ньюкасл – 3:0 (видео)

Борнмут – Тоттенхэм – 1:5 (видео)

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0 (видео)

Ливерпуль – Саутгемптон – 1:1 (видео)

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Челси Сандерленд Астон Вилла Кэхилл Гари Харт Джо Кэрролл Энди Колоччини Фабрисио Смоллинг Крис Пантилимон Костел Бентеке Кристиан Лингард Джесси Макларен Стив Моуринью Жозе Эллардайс Сэм Шервуд Тим
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