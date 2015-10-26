Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги

Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера "Астон Виллы". "Юнайтед" и "Сити" сыграли разочаровывающее дерби. "Бомбардир" рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.

Психозы Моуринью убивают "Челси"

На этот раз все претензии Жозе понять можно. Ему казалось, что в матче с "Вест Хэмом" судьи решили за что-то поквитаться с "Челси". Отмененный из-за спорного офсайда гол Фабрегаса, удаление Матича – все это взбесило Моуринью, картинно потиравшего бороду перед окончанием первой половины. Намечалось что-то серьезное. После свистка на перерыв португальский тренер не выдержал. Он попытался ворваться в судейскую комнату, за что был награжден от арбитра удалением. За вторым таймом тренер "Челси" наблюдал уже с трибун.

В это время его команда попыталась было переломить течение игры. Гэри Кэйхиллу удалось даже сравнять счет, найдя ответ на забитый еще в первом тайме гол Мауро Сарате. Но в самый нужный момент, когда тренерская рука Моуринью должна была подсказать футболистам их дальнейшие действия, на скамейке португальца не было. Он снова сорвался и уничтожил все перспективы собственной команды. Славену Биличу оставалось только не прогадать с заменами, чтобы добить раненного и уставшего соперника. Вышедший на поле Энди Кэрролл доверие тренера оправдал. А "Вест Хэм" по итогам тура оказался сразу на третьем месте!

Абрамович не уволит Моуринью - правда или вымысел

"Астон Вилла" уволила главного тренера

Неплохо проявивший себя в "Тоттенхэме" Тим Шервуд долгое время чем-то интересовал боссов "Астон Виллы". Им почему-то виделось, что талантливый тренер сможет сделать из не самого сильного коллектива команду, способную побороться за место в еврокубках. Но Шервуду так и не дали ни одной возможности поднять клуб на новый уровень. У "Астон Виллы" нет качественного подбора игроков, а летние потери лидеров только сделали ее на порядок слабее. На одном Агбонлахоре далеко не уедешь!

Шервуд периодически жаловался, что ему никак не восполнить потерю Кристиана Бентеке, ушедшего в "Ливерпуль". Теперь голам бельгийского форварда радуется Юрген Клопп, а "Астон Вилла" в десяти стартовых турах набрала только четыре очка, забив при этом всего девять мячей. Безоговорочное последнее место в чемпионате и туманные дальнейшие перспективы не могли не сыграть свою роль. Проигранный матч против "Суонси" стал для Тима Шервуда последним в качестве главного тренера "Астон Виллы". Вместе с Шервудом клуб покинула и его команда помощников. "Астон Вилла" собирается строить что-то новое, но ее путь пока так никто не может понять.

Манчестерское дерби разочаровало всех

От манчестерского дерби ждали большой результативности и яркого футбола. В ранге фаворита к матчу подходил "Манчестер Сити", но это не должно было сделать игру однобокой. Да, матч и не получился совсем в одни ворота. Обе команды боролись на каждом участке поля, а тактика мелкого фола часто вынуждала судью останавливать битву. Жаль только, что голевые моменты в этой игре возникали слишком редко.

Ближе к победе, что немного удивительно, все-таки были футболисты "Юнайтед". Дважды имел голевые шансы Крис Смоллинг, но его ударам не хватало силы и точности. А вышедший на замену Джесси Лингард даже побеспокоил Харта ударом в перекладину. Но нельзя сказать, что от этой встречи кто-то смог получить настоящее удовольствие. Дерби вышло разочаровывающим, подарив зрителям слишком мало зрелищности и драйва. Но с точки зрения результата для обоих коллективов все сложилось нормально. Однако ничья в матче "Манчестеров" позволила "Арсеналу" сравняться по очкам с "Сити". Теперь на вершине таблицы у нас двоевластие.

7 причин, почему "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" сыграли так скучно

"Сандерленд" продолжает доминировать над "Ньюкаслом"

Ситуация повторяется снова и снова. "Сандерленд" меняет тренера, чтобы затем якобы сенсационно выиграть дерби у "Ньюкасла". Такое ощущение, что мы уже несколько лет подряд ходим по одному и тому же кругу. Вот и сейчас пришедший на место Дика Адвоката Сэм Эллардайс сначала уступил со своей новой командой "Вест Бромвичу", а теперь напрочь переиграл Стива Макларена и его "Ньюкасл".

Нельзя сказать, что "сороки" в чем-то уступили своему оппоненту по игре. "Ньюкасл" бился и регулярно создавал моменты у ворот Костела Пантилимона. Но румынский голкипер "Сандерленда" в этот день пропускать отказывался, а его оппонент из "Ньюкасла" Роб Эллиот, напротив, ничего не мог отбить. Оставила отпечаток и красная карточка Фабрисио Колоччини, полученная защитником "Ньюкасла" в самой концовке первого тайма. "Сандерленд" победил принципиального соперника со счетом 3:0, догнав его в турнирной таблице. Вот только обе команды по-прежнему находятся в зоне вылета. Но это Англия. Здесь все меняется каждый тур!

Символическая сборная:

Все результаты 10-го тура английской Премьер-лиги:

Норвич – Вест Бромвич – 0:1

Сток Сити – Уотфорд – 0:2

Вест Хэм – Челси – 2:1 (видео)

Астон Вилла – Суонси – 1:2

Лестер – Кристал Пэлас – 1:0

Арсенал – Эвертон – 2:1 (видео)

Сандерленд – Ньюкасл – 3:0 (видео)

Борнмут – Тоттенхэм – 1:5 (видео)

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0 (видео)

Ливерпуль – Саутгемптон – 1:1 (видео)