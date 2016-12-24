Дракслер перешел в «ПСЖ». Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас». Дайджест событий дня

«Манчестер Сити» готов заплатить за ван Дейка 50 миллионов, «святые» хотят больше

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Сообщается, что «горожане» хотят заполучить голландца этой зимой и готовы заплатить за него до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Святые» же согласны отпустить одного из лидеров команды только за 60 миллионов.

«Кристал Пэлас» объявил о назначении Эллардайса на пост главного тренера

«Кристал Пэлас» подписал контракт с экс-тренером сборной Англии Сэмом Эллардайсом. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

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В Китае собираются озолотить Уэйна Руни

Два клуба китайской Суперлиги готовят рекордное предложение по трансферу футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни. Клубы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейджин Гуоань» рассчитывают привлечь внимание англичанина зарплатой в 700 тысяч фунтов в неделю. В случае заключения сделки Руни станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

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Орлов: «Пусть «Спартак» укрепляется. «Зенит» и так их победит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об интересе «Спартака» к защитнику «Амкара» Георгию Джикии. По мнению Орлова, приобретения красно-белых не помогут им одолеть «Зенит».

«Зенит» с удовольствием взял бы этого грузина с российским паспортом. У него грузинская школа, а в Грузии всегда были хорошие защитники. Но на него претендует и «Спартак». Это перспективный и страстный футболист, умеющий вести борьбу и делающий мало нарушений при отборе мяча. Было бы хорошо, если бы он перешел в «Зенит».

Будет ли плохо, если он перейдет в «Спартак»? Ну почему?! Пусть «Спартак» тоже укрепляется. Думаю, «Зенит» и так их победит», – сказал Орлов.

Семак станет тренером «Уфы» 28 декабря

Тренер «Зенита» Сергей Семак может возглавить «Уфу» до конца 2016 года. Об этом сообщил телекомментатор Геннадий Орлов. «28 декабря будет сообщение о Сергее Семаке, который должен возглавить «Уфу», – заявил Орлов.

Дракслер перешел в «ПСЖ»

Хавбек «Вольфсбурга» Юлиан Дракслер официально покинул «волков». Как уже сообщалось ранее, 23-летний игрок перейдет в «ПСЖ». По информации СМИ, за футболиста сборной Германии парижане заплатят порядка 45 миллионов евро.

ФИФА может ввести правило, согласно которому только капитану команды будет разрешено общаться с судьями

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен сообщил, что в связи с участившимися в последнее время случаями давления на судей во время матчей со стороны игроков, организация может ввести правило, согласно которому, обсудить то или иное решение арбитра с ним сможет исключительно капитан команды наподобие того, как это происходит в регби.

«Сейчас футболисты позволяют себе проявлять слишком много недовольства во время матча. Нам нужно оказать помощь судьям. В игре всегда преобладают эмоции, что хорошо, но должен присутствовать и контроль. Думаю, какие-то вещи мы можем взять из регби. Им, кстати, также есть что почерпнуть из футбола», – сказал ван Бастен.

После матча с «Монако» Фернандес играл с переломом лопатки

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что защитник команды Марио Фернандес, получивший травму в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Монако» (0:3), был вынужден выходить на поле в оставшихся играх первой части сезона на обезболивающих уколах.

«Марио – футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с «Монако», в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки, настолько у него было желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал. При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды», – сказал Керимов.

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