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  • Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня

Варди рассказал о том, как он пил водку. Сэм Эллардайс покинул сборную Англии. Дайджест событий дня

Аршавин рассказал о наличии у него звездной болезни

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал журналисту о том, как относится к мнению о своей звездной болезни.

– Как бороться со звездняком?

– Тут мне сложно советовать. Говорят, я за свою жизнь совсем не изменился. Значит, звездная болезнь у меня с рождения.

– Почему сборная России не может добиться успеха со времен Eвро-2008?

– Я лучше промолчу.

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Яя Туре недоволен тем, как в ФИФА борются с расизмом

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре признался, что разочарован решением ФИФА расформировать группу по борьбе с расизмом.

«Я был очень разочарован, когда получил письмо о расформировании группы по борьбе с расизмом. Не понимаю, зачем останавливаться после всей работы, которая была проделана. ФИФА решила остановиться на достигнутом накануне чемпионата мира в России? В этом нет никакой логики. Моя единственная надежда состоит в том, что в ФИФА задумаются над этим. Если они не изменят своего решения, пострадают футболисты и болельщики», – цитирует Яя Туре его официальный сайт.

На время матча с ПСВ у «Ростова» сменится главный тренер

Помощник главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко будет руководить командой во время встречи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

«Данильянц не сможет руководить командой по состоянию здоровья. Его заменит Кириченко», – сообщили в пресс-службе дончан.

Джейми Варди рассказал о том, как он пил водку

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди признался, что в былые времена пил водку для того, чтобы залечить травму.

«У меня была травмирована нога. Я приготовил трехлитровую бутылку водки и добавил туда кучу сладостей Skittles. После первой растворенной партии я добавил еще. Я использовал только красные и фиолетовые конфеты.

После этого вы можете спокойно пить водку, а на вкус она будет как Skittles. Когда мне было скучно дома, я наливал себе вечером стакан и наслаждался. Водка была вкусной, но она не помогла мне залечить травму ноги», – сказал Варди.

Реднапп объяснил провал сборной России на Евро отсутствием хороших игроков

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен, что Россия – футбольная страна.

– Тренер ЦСКА руководил сборной. Не думаете, что неудача на Евро может сказаться на работе в клубе?

– Нет, ни в коем случае. У него просто не было хороших игроков. Понимаете, тренер очень странная профессия: если у тебя в распоряжении есть сильные футболисты, то работа будет легкой, если нет – трудной. Провал во Франции – не его ошибка. Он же не волшебник.

– Сейчас у нас много споров на тему футбольная ли страна Россия. Как считают в Англии?

– У вас любят футбол, много игроков и клубов. Поэтому считаю, Россия – хорошая, футбольная страна.

«Челси» хочет купить Гризманна и Рюдигера

В составе «Челси» в ближайшее время могут произойти заметные изменения. Сообщается, что владелец лондонского клуба Роман Абрамович готов выделить средства на приобретение новых игроков, если результаты команды не улучшатся. В зимнее трансферное окно синие намерены купить защитника «Ромы» Антонио Рюдигера, а по окончании сезона – нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

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Эллардайс ушел из сборной Англии после обличения в коррупции

Главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс официально покинул свой пост. Футбольная ассоциация страны расторгла контракт с 61-летним специалистом по обоюдному согласию.

«Эллардайс повел себя неподобающе для тренера сборной Англии. Он признал свою большую ошибку и принес извинения. Тем не менее, учитывая серьезный характер совершенных действий, FA и Эллардайс согласились сиюминутно расторгнуть соглашение по взаимному согласию.

В ближайших четырех матчах – против Мальты, Словении, Шотландии и Испании – руководить командой в качестве исполняющего обязанности будет Гарет Саутгейт. FA, в свою очередь, начинает поиски нового тренера сборной Англии», – говорится в заявлении FA.

Напомним, Эллардайса обвиняют в коррупции. В ходе переговоров с журналистами, представившимися бизнесменами, он был готов воспользоваться своим положением для помощи в переговорах по сделке на сумму 460 тысяч евро. Кроме того, специалист поведал, как можно найти лазейку в правилах футбольной ассоциации по трансферам игроков.

Под руководством Эллардайса сборная Англии успела провести лишь одну игру – четвертого сентября против Словакии (1:0) в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2018.

Слуцкий превзошел достижение Газзаева

Сегодняшний поединок второго тура Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» стал для наставника армейцев Леонида Слуцкого 289-й официальной игрой на посту рулевого клуба. Таким образом он превзошел по числу матчей экс-главного тренера красно-синих Валерия Газзаева, в активе которого 288 встреч. Теперь Слуцкий занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных встреч в должности наставника.

«За него надо сказать спасибо маме. Она – мощнейшая. При этом – настоящий босс». Отрывок из книги Игоря Рабинера о детстве Леонида Слуцкого

Лига чемпионов Челси Россия Ростов ЦСКА Аршавин Андрей Туре Яя Гризманн Антуан Рюдигер Антонио Варди Джейми Слуцкий Леонид Эллардайс Сэм Реднапп Гарри
Комментарии (5)
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Аристократ Олжик
1475025703
Жалко Эллердайса . . . Ваще британские журналисты и игиловские террористы, почти что ни чем не отличаются друг от друга . . . Оба любят мучать людей, оба любят показуху, но лишь с разницей, что террористы наносят вред физический или смерть, а журналисты вред наносят психологический, но иногда лучше смерть, чем жизнь с разрушенной репутацией и карьерой . . .
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343443
1475030574
Слуцкий превзошел достижение Газзаева
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ZhenjaSAB
1475032574
Вперед Ростов
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torspar
1475045291
Эллардайс вообще ни о чем
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Тим2015
1475055063
Англии надо лечить травму головы, по методу Варди .
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