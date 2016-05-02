Много денег и внимания. Как Аршавин живет в Казахстане

Андрей Аршавин уехал из России в надежде спасти карьеру. Блог «Русские и тут» рассказывает, как у Аршавина обстоят дела в казахстанском «Кайрате».

Контракт

Соглашение Аршавина с «Кайратом» заключено всего на один год. При этом в него включена опция дальнейшего продления. «По моей инициативе в контракт внесена опция, по которой клуб может разорвать его в любой момент», – разъяснил ситуацию сам Аршавин. Он договаривался о переходе едва ли не больше месяца, долго тренировался внутри коллектива, лишь потом поставив важную подпись.

Первый гол

Впервые в сезоне Андрею Аршавину удалось отличиться за «Кайрат» лишь в седьмом туре. Его клуб легко разобрался с «Актобе» на домашнем стадионе со счетом 3:0. Аршавин забил второй гол своей команды в матче. «Эмоции от гола? Радость», – прокомментировал забитый мяч Андрей.

Критика фанатов

«Кайрат» при этом начал сезон неудачно, много проигрывал и не показывал достойной игры. Наставник Александр Бородюк ушел в отставку, а болельщики во всех бедах пытались обвинить именно Аршавина. Его активно обсуждали в социальных сетях и на стадионе. Особенно фанаты акцентировали внимание на зарплате футболиста, думая, что Аршавин в «Кайрате» получает полтора миллиона долларов в год. Люди просили руководство «Кайрата» инвестировать эти деньги в развитие национального футбола. Но Аршавин, как оказалось, приехал играть в футбол, а не подзаработать на старость. «Ни один наш игрок не получает миллион долларов», – опровергли домыслы болельщиков представители «Кайрата». Сам же Аршавин активно призывает фанатов приходить на стадион и поддерживать клуб, а не сидеть на месте, обсуждая игроков.

Перспективы в Европе

«Аршавин прибавляет в движении. Здесь он еще многое сможет показать», – говорит наставник «Кайрата» Кахабер Цхададзе. Смена главного тренера пошла на пользу Аршавину. При Цхададзе Андрей забил первый гол и заметно прибавил в самоотдаче. Клуб при помощи Аршавина наладил дела в чемпионате и пробился в четвертьфинал Кубка Казахстана. В «Кайрате» Аршавин точно не выглядит в этой команде инородным телом. Проигрывают не из-за Андрея, а сам футболист постепенно забирает нити игры в свои руки. Даже ленивый Аршавин способен в Казахстане засверкать. Но нельзя исключать и то, что в будущем он все равно вернется доигрывать в Россию.

Шанс на Евро

Многие болельщики и эксперты уже списали Аршавина в историю сборной России. Однако шансы Андрея оказаться на Евро в составе национальной команды очень даже велики. Если российский нападающий сможет достойно провести оставшуюся часть сезона, мы смело можем надеяться увидеть его на французских полях. Учитывая, что Леонид Слуцкий никогда не отказывается от возрастных игроков, мастерство и опыт Аршавина могут пригодиться российской сборной. «Надеюсь, что Аршавин поедет на Евро», – говорит бывший наставник «Кайрата» Александр Бородюк. Он возможности Андрея знает хорошо.

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