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  • Эллардайс возглавит сборную Англии. Бердыев уйдет из «Ростова». Дайджест событий дня

Эллардайс возглавит сборную Англии. Бердыев уйдет из «Ростова». Дайджест событий дня

Эллардайс утвержден на посту главного тренера сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии (FA) утвердила кандидатуру Сэма Эллардайса на посту главного тренера национальной сборной. Официально о назначении будет объявлено в течение суток. Помимо наставника «Сандерленда» FA вела переговоры со Стивом Брюсом («Халл Сити») и Юргеном Клинсманном (сборная США). Напомним, предыдущий рулевой англичан покинул занимаемую должность после поражения от сборной Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

Трансфер Гетце обойдется «Боруссии» в 23 миллиона

Хавбек «Баварии» Марио Гетце продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Стороны уже согласовали условия сделки. По информации Süddeutsche Zeitung, за 24-летнего игрока «шмели» заплатят 23 миллиона евро. О трансфере будет объявлено до окончания текущей недели. В мюнхенском клубе полузащитник сборной Германии зарабатывал 12 миллионов евро в год. В Дортмунде его заработная плата будет составлять восемь миллионов.

Непрощенный. Зачем Гетце возвращается в Дортмунд

Измайлов стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Как и сообщалось ранее, соглашение с 33-летним россиянином подписано на один год с возможностью продления. Напомним, что Измайлов уже выступал за «Краснодар» в сезоне-2014/15. Тогда футболист провел в составе «быков» 31 матч, забил один гол, сделал три результативные передачи и помог команде добиться лучшего результата в истории – завоевать бронзовые медали чемпионата России.

Зарплата Мака в «Зените» составит 1,3 миллиона

Полузащитник Роберт Мак сегодня должен прибыть в Санкт-Петербург для прохождения медицинского обследования, сообщает Metrosport. В случае успешного результата, футболист подпишет контракт с «Зенитом». По нему словак будет получать в России в год без учета различных бонусов 1,3 миллиона евро. Сумма самого трансфера составит 3,5 миллиона. Напомним, что за ПАОК 25-летний футболист выступает с 2014 года. Кроме того, в его активе 30 матчей и семь голов за национальную команду.

В четверг Бердыев может покинуть «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев с большой долей вероятности может покинуть команду после завтрашней церемонии награждения желто-синих серебряными медалями чемпионата России. В качестве причины называется неопределенность с вектором развития ростовчан. У специалиста имеются по этому поводу большие разногласия с бизнесменом Иваном Саввиди, оказывающем финансовую помощь «Ростову».

Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?

«Зенит» предложил 20 миллионов за Паредеса. На игрока также претендует «Рубин»

«Зенит» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно полузащитника «Ромы» Леандро Паредеса. Петербургский клуб сделал итальянцам предложение о трансфере хавбека в размере 20 миллионов евро. Самому 22-летнего аргентинцу сине-бело-голубые готовы платить 4-4,5 миллиона в год. В борьбу за игрока также включился «Рубин».

Погба сообщил руководству «Ювентуса» о своем желании перейти в «МЮ»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба принял решение покинуть туринский клуб. Игрок сборной Франции намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», где он выступал до 2012 года. Отмечается, что 23-летний хавбек уже сообщил о своем решении руководству черно-белых. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов заплатить за Погба около 125 миллионов евро. Зарплата самого футболиста может составить 12-13 миллионов в год.

Рочина стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Гранады» Рубена Рочины. Условия контракта с 25-летним игроком не раскрываются. Ранее сообщалось, что покупка испанского хавбека обойдется казанскому клубу в 10 миллионов евро.

Таблица летних трансферов РФПЛ

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Весь мир Рубин Зенит Англия Ростов Краснодар Манчестер Юнайтед Измайлов Марат Рочина Рубен Гетце Марио Мак Роберт Погба Поль Паредес Леандро Бердыев Курбан Эллардайс Сэм
Комментарии (12)
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343443
1469048463
Рочина стал игроком «Рубина»
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TUMS
1469048601
Если Бердыев уйдет Ростов сольёт чемпионат.
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арейская
1469054576
жаль, очень жаль, если бердыев нацелился на сборную...
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vladimir-7
1469076014
Можно сделать вывод, что Бердыр будет тренировать сборную.
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nik33
1469078282
видите ли у нас в Ростове работало много хороших тренеров-Шевченко Петраков Протасов Талалаев но все они уходя произносили одну и ту же фразу: В Ростове сможет работать только местный тренер...дескать местному тренеру тут кругом везде все двери открыты а приезжему...(честно говоря я так и не понял эту тему).Так вот.Бердыев почти местный.В своё время играл за Ростовские клубы.Я ещё студентом бегал на его матчи. В СКА его называли-мозг команды.
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bolela_16
1469079703
Победило, как всегда, бабло...
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pik54
1469084049
Может ещё договорятся.
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Strig
1469085006
Сбоную России должен тренировать Мутко... Во!
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lihindic
1469087894
мак
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pro-vad
1469098850
Леандро Паредеса 20 млн евро, за что? 2 гола в 33 матчах - это разве показатель?
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