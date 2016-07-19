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    Мак пройдет медобследование в «Зените»

    ПАОК дал согласие полузащитнику Роберту Маку на прохождение медицинского обследования в «Зените», сообщает Sport24.gr. Греки согласны отпустить своего игрока в Санкт-Петербург. Стороны уладили практически все нюансы во время переговоров, но официально о совершении сделки может быть объявлено после того, как футболист оформит отношения с петербуржцами. Это может произойти в четверг, 21 июля.

    Известно, что «Зенит» согласовал условия контракта с Маком. Сумма трансфера 25-летнего футболиста составит около 3,5 миллионов евро. За ПАОК Мак выступает с 2014 года. В активе словака 30 матчей и 7 голов за национальную команду.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 17:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 11 февраля 2017, 10:21

      Что за игрок?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 19 июля 2016, 17:55

      Нормальный игрок за такую цену ,очень оправданная покупка будет .В Зените должен целиком раскрыться .

      2
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