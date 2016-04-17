«Лестер» спас ничью с «Вест Хэмом». Моуринью возглавит «МЮ». Дайджест событий дня

Bild: Моуринью подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Жозе Моуринью со следующего сезона будет руководить «Манчестер Юнайтед». Португальский специалист подписал с английским клубом соглашение сроком до 2019 года. Таким образом, нынешний наставник манкунианцев Луи ван Гаал покинет свой пост в конце нынешнего сезона. Сообщается, что одним из главных приобретений Моуринью этим летом в «МЮ» станет нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович, ранее заявивший о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.

Даббур продолжит карьеру в «Ред Булле»

Как сообщает one.co.il, нападающий «Грассхоппера» Мунас Даббур станет игроком «Ред Булла». Источник утверждает, что 23-летний игрок подпишет пятилетний контракт, согласно условиям которого его зарплата составит чуть более одного миллиона евро в год. Напомним, что Даббуром также активно интересуется ЦСКА, главный тренер которого Леонид Слуцкий на днях встречался с израильтянином для обсуждения деталей возможного контракта.

Балотелли может остаться в «Милане» еще на один сезон

Нападающий «Ливерпуля» Марио Балотелли хочет добиться продления срока своей аренды в «Милане» еще на один сезон. Ближайшим летом временное соглашение форварда с красно-черными подойдет к концу, и 26-летний итальянец будет вынужден вернуться в Англию. Отмечается, что агент игрока уже начал переговоры с руководством итальянского клуба.

Эллардайс может завершить тренерскую карьеру по окончании сезона

Главный тренер «Сандерленда» Сэм Эллардайс заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона. Напомним, английский специалист возглавил «черных котов» в октябре 2015 года, подписав с клубом двухлетний контракт. Однако в случае вылета «Сандерленда» из АПЛ тренер готов покинуть команду и выйти на пенсию.

Маркизио пропустит Евро-2016

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио получил серьезную травму во время матча 33-го тура Серии А с «Палермо» (4:0), покинув поле на носилках. После прохождения медицинского обследования у игрока был диагностирован разрыв крестообразных связок. Таким образом, хавбек не поможет сборной Италии на Евро-2016 и не примет участия в турнире.

КДК рассмотрит инцидент с Кононовым

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что на собрании организации будет рассмотрен инцидент с главным тренером «Краснодара» Олегом Кононовым. Напомним, после матча 24-го тура РФПЛ между «Тереком» и «быками» в российского специалиста с трибун были брошены посторонние предметы. «Данный инцидент отображен в рапорте делегата матча и будет рассмотрен на заседании КДК в среду. Мы пригласили представителей «Терека» и затребовали письмо-объяснение главного тренера «Краснодара» Кононова. Мы его на само заседание не приглашали, так как у него в этот день матч Кубка России с московским ЦСКА», – сказал Григорьянц.

Онлайн 24-го тура РФПЛ

«Лестер» в меньшинстве спас ничью с «Вест Хэмом»

В матче 34-го тура АПЛ лидер чемпионата «Лестер» вырвал ничью с «Вест Хэмом» – 2:2. Отметим, что автор первого забитого мяча Джейми Варди после перерыва получил вторую желтую карточку и оставил «лис» в меньшинстве.

Серия А. Тотти спас «Рому» от поражения в матче с «Аталантой»

В матче 33-го тура Серии А «Аталанта» едва не вырвала победу у «Ромы», уступая по ходу встречи со счетом 0:2, однако пропустила на последних минутах и довольствовалась ничьей. Это вышедший на замену Франческо Тотти спас для «Ромы» важное очко.

Римский император спасает клуб