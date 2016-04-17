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    Римский император спасает клуб


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    Голосов: 0
    17.04.2016 15:35
    В нынешнем сезоне Франческо Тотти толком не играет в футбол. Но в матче с «Болоньей» легендарный футболист «Ромы» сделал спасительную голевую передачу, а теперь забил самый важный гол нынешнего сезона.

    Игра с «Аталантой» изначально обещала «Роме» праздник. Команда уверенно выигрывала со счетом 2:0. Однако потом что-то пошло не так. Три пропущенных мяча поставили под сомнение успех римской команды. В свете победы «Интера» над «Наполи» подопечным Спаллетти уступать в этой игре было никак нельзя. Коллектив спас тот, кто и должен был по всем законам жанра. Франческо Тотти вышел на замену на 76-й минуте, а уже через 10 минут сравнял счет в матче. Ничейный результат позволил «Роме» сохранить приличную фору над «Интером», теперь составляющую четыре очка. В борьбе за попадание Лигу чемпионов важен каждый набранный балл.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 17 апреля 2016, 23:33

      Тотти и в Африке Тотти!такое чуство,что он не стареет.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 апреля 2016, 16:54

      Футбольный , как сказал коментатор, оргазм.

      1
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