Боккетти осудил Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»

Бывший спартаковец Сальваторе Боккетти недоволен переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, предпринял бы всe возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам.

При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти – вперeд, иначе сделаешь хуже всем», – сказал Боккетти.

Итальянец побеждал в чемпионате России в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.

Он завершил игровую карьеру летом 2021 года. С 2021 по 2023 год он работал тренером в «Вероне».

Соболев куплен «Зенитом» за 10 миллионов евро в августе.

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