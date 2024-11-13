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    • Боккетти осудил Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»

    Боккетти осудил Соболева за трансфер из «Спартака» в «Зенит»

    Бывший спартаковец Сальваторе Боккетти недоволен переходом Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

    «Я бы никогда так не поступил. Не смог бы уехать из такого большого клуба, как «Спартак», чтобы играть за конкурента. Наоборот, предпринял бы всe возможное, чтобы сделать свою команду сильнее, а не уйти к соперникам.

    При этом не знаю ситуацию изнутри. Возможно, он искал новую мотивацию и не чувствовал себя комфортно. Тогда, конечно, лучше уходить. Иначе это неуважение по отношению к команде: хочешь уйти – вперeд, иначе сделаешь хуже всем», – сказал Боккетти.

    • Итальянец побеждал в чемпионате России в составе «Спартака» в сезоне-2016/17.
    • Он завершил игровую карьеру летом 2021 года. С 2021 по 2023 год он работал тренером в «Вероне».
    • Соболев куплен «Зенитом» за 10 миллионов евро в августе.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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