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    Глушаков назвал европейский клуб, куда его приглашали

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что мог оказаться в Европе.

    «Когда играл в «Локомотиве», были какие-то разговоры и предложения от «Лацио». Это случилось в момент, когда мы находились на сборах в Италии. Где-то в 2010 или 2011 году это происходило. Не знаю, почему в итоге не сложилось», – сказал Глушаков.

    • Денис сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.
    • В 2013-2019 годах Глушаков был в «Спартаке».
    • С командой он брал РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Известия»

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    17.11.2024 09:15
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    Комментарии (2)
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    рылы
    1731829213
    просто сперва они посмотрели статистику, которая могла их заинтересовать - а потом открыли фотку, увидели рыло, и отказались. всё просто.
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    DOCTOR PENALTY
    1731834051
    Фантазёр, ты меня называла... (из песни)
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