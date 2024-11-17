Глушаков назвал европейский клуб, куда его приглашали

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, что мог оказаться в Европе.

«Когда играл в «Локомотиве», были какие-то разговоры и предложения от «Лацио». Это случилось в момент, когда мы находились на сборах в Италии. Где-то в 2010 или 2011 году это происходило. Не знаю, почему в итоге не сложилось», – сказал Глушаков.

Денис сейчас числится в «Химках», но в команде не находится.

В 2013-2019 годах Глушаков был в «Спартаке».

С командой он брал РПЛ.

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