«Ювентус» готов зимой продать Влаховича, но при двух условиях

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» в январе.
Туринский клуб готов продать его во время зимнего трансферного окна, но при двух условиях.
Во-первых, «Ювентус» согласится расстаться с сербом только за крупную сумму. Во-вторых, для него нужно найти замену.
У Влаховича не лучшие отношения с тренером Тиаго Моттой, который возглавил команду летом.
Также есть проблемы с продлением его контракта. Действующее соглашение истекает в 2026 году.
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