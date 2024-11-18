«Ювентус» готов зимой продать Влаховича, но при двух условиях

Нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус» в январе.

Туринский клуб готов продать его во время зимнего трансферного окна, но при двух условиях.

Во-первых, «Ювентус» согласится расстаться с сербом только за крупную сумму. Во-вторых, для него нужно найти замену.

У Влаховича не лучшие отношения с тренером Тиаго Моттой, который возглавил команду летом.

Также есть проблемы с продлением его контракта. Действующее соглашение истекает в 2026 году.

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