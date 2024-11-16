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    Каннаваро охарактеризовал Мостового двумя словами

    Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро сегодня участвовал в московском турнире по паделу. Его партнером по паре был Александр Мостовой.

    – Как вам соревнования?

    – Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир. Падел – достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.

    – Как вам ваш партнер?

    – Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.

    Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное.

    • Мостовой играл в Испании за «Сельту».
    • Сейчас Александр получает тренерскую лицензию в РФС.
    • На прошлой неделе Мостовой был на стажировке в «Динамо».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1731769276
    Нужно было почеканить с ним. Он знатный чеканщик. Правда с утра было бы хреново.
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