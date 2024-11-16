Каннаваро охарактеризовал Мостового двумя словами

Экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро сегодня участвовал в московском турнире по паделу. Его партнером по паре был Александр Мостовой.

– Как вам соревнования?

– Организация замечательная. Все прошло отлично. Знаю этот спорт давно, но это мой первый турнир. Падел – достаточно тяжелый вид спорта. Для меня особенно, ведь у меня проблемы с коленом. Дальнейшее участие зависит от состояния. Вообще, всегда приятно участвовать в таких турнирах.

– Как вам ваш партнер?

– Великий футболист. Но как партнер в паделе я ему не подошел. Это первый раз для меня в таком турнире, нужно относиться с пониманием.

Большой талант, отличный противник. На поле с ним всегда было трудно. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько друзей! Когда играем в падел или футбол, это самое главное.

Мостовой играл в Испании за «Сельту».

Сейчас Александр получает тренерскую лицензию в РФС.

На прошлой неделе Мостовой был на стажировке в «Динамо».

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов