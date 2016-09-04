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  • Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня

Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня

«Зенит» отказался отпускать Кришито

Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу

В услугах защитника «Зенита» Доменико Кришито этим летом был заинтересован «Интер». Об этом сообщил агент 29-летнего итальянца Андреа Д’Амико. «Интер был заинтересован в Кришито, и мы говорили с Доменико о переходе. Однако «Зенит» запросил большую сумму, а вариант с арендой не рассматривал. Трудно сейчас говорить о том, вернемся ли мы в январе к теме перехода. До открытия зимнего трансферного окна еще много времени», – отметил агент.

Мутко посоветовал Газзаеву соблюдать приличия

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал слова Валерия Газзаева о его работе на посту президента РФС. Напомним, ранее Газзаев заявил, что Мутко занимается футболом спустя рукава.

– Считаете ли вы Газзаева серьезным конкурентом на выборах президента РФС?

– Надо вести себя в рамках приличия. Сейчас модно бросить камень в мой огород, это добавит полпункта кандидату. Я же не первый год в спорте, все понимаю...

Ибрагимович намерен податься в тренеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не собирается уходить из футбола после завершения карьеры. Швед хочет поиграть на профессиональном уровне еще два-три года, а затем начать тренерскую карьеру. Сообщается, что 34-летний футболист планирует посещать тренерские курсы уже со следующего года.

Тарасов надолго выбыл из игры

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов может пропустить длительный период времени из-за травмы. Как сообщает спортивный журналист Игорь Рабинер, у 29-летнего хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок. В ближайшее время футболист отправится в Италию, где пройдет медицинское обследование.

Шесть проблем в «Локомотиве», которые нужно решить Семину

Бензема вернется в сборную не раньше, чем закончится судебное разбирательство

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал о том, когда в национальную команду может вернуться нападающий «Реала» Карим Бензема. Напомним, что 28-летний форвард пропустил домашний чемпионат Европы из-за соучастия в шантаже экс-игрока «Динамо» Матье Вальбуэна. «Я против того, чтобы Бензема был наказан до конца своей карьеры. Однако для возвращения в сборную он должен пройти через судебное разбирательство», – сказал Ле Грэ.

ЦСКА открыл новый стадион победой над «Торпедо»

ЦСКА в рамках товарищеского матча уверенно выиграл у московского «Торпедо». Встреча, которая состоялась сегодня на новом стадионе армейцев, закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордюшенко, 43; 2:0 – Головин, 64; 3:0 – Игнашевич, 79 (с пенальти).

Авраам Грант отказался от тренировки на стадионе «Локомотив»

Сборная Ганы не будет проводить тренировку на стадионе «Локомотив», которая был запланирована на сегодняшний вечер. Такое решение принял главный тренер команды Авраам Грант. Сегодня последняя группа игроков следующего соперника сборной России добралась до отеля. Команда, которая вчера играла с Руандой, будет заниматься в тренажерном зале, а тренировку проведет завтра.

Отметим, матч Россия – Гана состоится 6 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Англия вырвала победу в Словакии и другие результаты отбора ЧМ-2018

Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

Сан-Марино – Азербайджан – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Курбанов, 45.

Дания – Армения – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Эриксен, 17.

Казахстан – Польша – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Капустка, 9; 0:2 – Левандовски, 35 (с пенальти); 1:2 – Хижниченко, 51; 2:2 – Хижниченко, 58.

Литва – Словения – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Черных, 32; 2:0 – Сливка, 34; 2:1 – Крхин, 77; 2:2 – Цесар, 90.

Словакия – Англия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Лаллана, 90.

Зенит Локомотив Интер ЦСКА Франция Англия Словакия Тарасов Дмитрий Бензема Карим Кришито Доменико Лаллана Адам Эллардайс Сэм Грант Авраам Мутко Виталий
Комментарии (4)
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multiscan
1473025429
Тарасову - скорейшего выздоровления (физического). Бузову скорейшего выздоровления(нравственного)!
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kurskih
1473027358
мудко всё понимает
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343443
1473053878
Англия вырвала победу в Словакии
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pik54
1473057425
С такой игрой Англичанам будет трудновато.
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