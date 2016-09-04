Дания - Армения

|8 тур
|7 сентября, понедельник
|19:00
|Армения
|0:0
|Дания
|1 тур
|7 сентября, воскресенье
|20:00
|Дания
|2:1
|Армения
|8 тур
|7 сентября, понедельник
|19:00
|Армения
|0:0
|Дания
|1 тур
|7 сентября, воскресенье
|20:00
|Дания
|2:1
|Армения
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Польша
|10
|8
|1
|1
|28:14
|+14
|25
|2.
|Дания
|10
|6
|2
|2
|20:8
|+12
|20
|3.
|Черногория
|10
|5
|1
|4
|20:12
|+8
|16
|4.
|Румыния
|10
|3
|4
|3
|12:10
|+2
|13
|5.
|Армения
|10
|2
|1
|7
|10:26
|-16
|7
|6.
|Казахстан
|10
|0
|3
|7
|6:26
|-20
|3