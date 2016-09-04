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Судьи
Главный судья:
Харальд Лехнер (Вена)

Дания - Армения

04.09.2016, Воскресенье, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур Дания - Армения
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа I
8 тур
7 сентября, понедельник 19:00 Армения 0:0 Дания
1 тур
7 сентября, воскресенье 20:00 Дания 2:1 Армения
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа B

10 сентября, вторник 20:00 Армения 0:1 Дания

11 июня, вторник 22:15 Дания 0:4 Армения
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Польша 10 8 1 1 28:14 +14 25
2. Дания 10 6 2 2 20:8 +12 20
3. Черногория 10 5 1 4 20:12 +8 16
4. Румыния 10 3 4 3 12:10 +2 13
5. Армения 10 2 1 7 10:26 -16 7
6. Казахстан 10 0 3 7 6:26 -20 3
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