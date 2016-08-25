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    Романцев: «Мутко занимается футболом спустя рукава»

    Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы РФС.

    «Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков. Футболом занимаются спустя рукава. Имею ввиду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...

    РФС должен возглавить футбольный человек. Газзаев мобилен, энергичен, доступен. Он всегда отвечает на телефонные звонки. Его знания и опыт даже не обсуждаются – он многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА.

    Я тоже за то, чтобы отменить лимит на легионеров. Достаточно вспомнить, как повели себя некоторые игроки после чемпионата Европы», – сказал Романцев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2016 13:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 25 августа 2016, 17:57

      Из двух зол выбрал бы Газзаева

      4
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      Рейтинг: +7993

      nik55 25 августа 2016, 16:16

      мудко гнать давно надо, со всех должностей а с футбола в первую очередь

      4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 августа 2016, 15:41

      Один из лучших футбольных спецов сказал(за язык не тянули),что футболом занимаются спустя рукава.Это о РФС во главе с Мутко. Иными словами,эти бл..и ведут себя,как вредители-подпольщики,а зарплату получают,как герои труда?Они,что,с верхов власти пример берут?

      4
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 25 августа 2016, 15:20

      Демагог...
      Увы ,на фоне неудач сборной ,все решили ,что самые умные это ,те,кто не в одном строю с Мудко....Стоп!
      А не вы ли в свое время заМУТ(д)или этого товарища,а теперь
      икру мечете? Пожинайте свои плоды ,спецы,мать вашу!

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 25 августа 2016, 14:58

      МУТКО ЭТО....МУТКО ...НО НЕ ТЕБЕ ЛЮДЕЙ ОБСУЖДАТЬ....ТЕБЕ СТАРОСТИН СКАЗАЛ КЛУБ НЕ ПРОДАВАТЬ...А ТЫ?....ЕСЛИ ДЕНЬГИ НУЖНЫ...КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДОЛЖЕН ПРИНАДЛЕЖАТЬ КЛУБУ...

      -3
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      Рейтинг: +6585

      maior-60 25 августа 2016, 14:30

      Мудко сам никогда не уйдет. Где он еще найдет такую халяву, ничего не делать и пилить деньги? Ему все сходит с рук, хитрожопому.

      3
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 25 августа 2016, 14:24

      Мутко только языком чешет!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 августа 2016, 13:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и что.Путин лет 7 назад до Генпрокурора не мог дозвониться.И тот работает

      -5
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 25 августа 2016, 13:53

      Он вообще главный Спортивный пожарник. Где горит, там тушит. А футбол сам по себе.

      2
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 25 августа 2016, 13:50

      он им вобще занимался?!

      1
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