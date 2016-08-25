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Романцев: «Мутко занимается футболом спустя рукава»

25 августа 2016, 13:16
15

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы РФС.

«Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков. Футболом занимаются спустя рукава. Имею ввиду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...

РФС должен возглавить футбольный человек. Газзаев мобилен, энергичен, доступен. Он всегда отвечает на телефонные звонки. Его знания и опыт даже не обсуждаются – он многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА.

Я тоже за то, чтобы отменить лимит на легионеров. Достаточно вспомнить, как повели себя некоторые игроки после чемпионата Европы», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Газзаев Валерий Романцев Олег Мутко Виталий
Комментарии (15)
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bset
1472120903
Просто Мутко - это типичный чиновник. Приходишь, проявляешь себя, пашешь. Потом руководство одобряет, мол, теперь свой. И дальше начинаешь просто деньги считать. Вот так и с Мутко случилось. Может раньше он и сделал много полезного для футбола, но время его прошло.
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DoNAld DUc
1472121072
Мутко просто М..дак!!!
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headdevil
1472121354
Главное чтоб на звонки отвечал.
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RedWhiteFanS
1472122429
Он вообще главный Спортивный пожарник. Где горит, там тушит. А футбол сам по себе.
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андрей андреев
1472122460
Ну и что.Путин лет 7 назад до Генпрокурора не мог дозвониться.И тот работает
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LokoBars
1472124285
Мутко только языком чешет!
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maior-60
1472124652
Мудко сам никогда не уйдет. Где он еще найдет такую халяву, ничего не делать и пилить деньги? Ему все сходит с рук, хитрожопому.
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yorgenbarenz
1472128904
Один из лучших футбольных спецов сказал(за язык не тянули),что футболом занимаются спустя рукава.Это о РФС во главе с Мутко. Иными словами,эти бл..и ведут себя,как вредители-подпольщики,а зарплату получают,как герои труда?Они,что,с верхов власти пример берут?
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nik55
1472131001
мудко гнать давно надо, со всех должностей а с футбола в первую очередь
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roman230582
1472137066
Из двух зол выбрал бы Газзаева
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