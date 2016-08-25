Романцев: «Мутко занимается футболом спустя рукава»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поддержал Валерия Газзаева, который выдвинул свою кандидатуру на пост главы РФС.

«Мы соперничали с Газзаевым и на поле, и как тренеры. А сейчас мы в одной лодке и гребем в одну сторону. Нельзя отступать – иначе потеряем футбол, болельщиков. Футболом занимаются спустя рукава. Имею ввиду нашего нынешнего президента РФС – Мутко. К Виталию Леонтьевичу отношусь хорошо, но он сейчас не занимается футболом. Нельзя заниматься всеми видами спорта сразу. Футбол – это государство в государстве, им должен заниматься отдельный человек. Я пытался задать ему вопрос: зачем ему это надо? Но не смог дозвониться...

РФС должен возглавить футбольный человек. Газзаев мобилен, энергичен, доступен. Он всегда отвечает на телефонные звонки. Его знания и опыт даже не обсуждаются – он многократный чемпион страны, обладатель Кубка УЕФА.

Я тоже за то, чтобы отменить лимит на легионеров. Достаточно вспомнить, как повели себя некоторые игроки после чемпионата Европы», – сказал Романцев.