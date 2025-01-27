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  • РФС предложит новый контракт главе департамента судейства и инспектирования

РФС предложит новый контракт главе департамента судейства и инспектирования

РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования Милораду Мажичу.

Это произойдет в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы. В частности речь идет о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.

Отмечается, что в целом РФС доволен той работой, которую руководитель департамента проделал на своем посту за последние полтора года.

  • Сербский специалист возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года.
  • Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (4)
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Spartak_forv@
1737987104
Нужно ещё сильнее планку борьбы поднять, вместо «крови нет, значит не красная»,сделать «травмы нет,значит не фол». «Кости в надломе не видно - только жёлтая"
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neim
1737987469
Ну да, чего там. Посадки ведь ещë не начались, следствие ещë идет, виноватых нет, а значит все пока нормально ))).
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NewLife
1737987744
Цирк с клоунами)
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Skull_Boy
1737988185
Очередной ненужный батрак за ничего неделанье получает миллионы
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