РФС предложит новый контракт главе департамента судейства и инспектирования

РФС готов предложить новый контракт главе департамента судейства и инспектирования Милораду Мажичу.

Это произойдет в случае, если серб согласится скорректировать некоторые методы своей работы. В частности речь идет о заключениях ЭСК, которые вызывают много вопросов у клубов, и открытости Мажича в общении со СМИ.

Отмечается, что в целом РФС доволен той работой, которую руководитель департамента проделал на своем посту за последние полтора года.