В РФС прокомментировали агрессивное поведение Станковича

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб отбывает месячную дисквалификацию, полученную после красной карточки в матче с «Динамо» (2:2).

В отсутствие Станковича «Спартаком» в матчах руководит его помощник Ненад Сакич.

У Деяна контракт со «Спартаком» до лета 2027 года.

«Нет никакого конфликта со Станковичем. С чего вы взяли?

Я не читаю СМИ. Если что-то важное пишут, коллеги информируют меня. У меня к Станковичу большое уважение. Это был классный игрок с большой карьерой. Он выиграл много важных матчей, завоевал много трофеев. Сегодня он главный тренер одного из самых больших российских клубов – как по титулам, так и по количеству болельщиков. А я и мои сотрудники здесь пытаемся организовать одинаковые условия для всех. Я несу ответственность за свое поведение, а тренеры команд – за свое. Это имидж. У меня нет комментариев к его словам… Конфликт? С чего нам конфликтовать?

Да, знаком [со Станковичем]. И с моей, и с его стороны всегда было большое уважение. Но дружба есть дружба, работа есть работа, как я уже говорил. Судьи – наши послы на поле. Станкович тренирует свою команду, а я – свою, команду арбитров. И повторюсь, мы стремимся создать равные условия и равные критерии для всех. Нельзя, чтобы кто-то вел себя в рамках правил, а кому-то прощались нарушения.

Я обсуждаю имидж судей. Имидж других людей пусть обсуждает кто-то еще. Станкович эмоционален, его манера поведения понятна. Но я не буду ее обсуждать», – сказал Мажич.