Мажич оценил качество российской еды

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич доволен российской едой.

«Я очень разборчив в еде – нужно ведь держать себя в форме. Стараюсь бегать, когда у нас проходят судейские сборы. Нравятся российские овощи – очень вкусные. В Сербии они как будто пластиковые... К сожалению, у нас там нет ничего своего – все привозное.

Еще в России вкусная и свежая рыба. Стараюсь есть ее чаще. Из традиционной кухни люблю блины, но стараюсь придерживаться дисциплины в питании», – сказал серб.