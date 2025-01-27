Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном

Казахстанский журналист Владимир Жарков опубликовал пост на тему увольнения Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Ну, вот и всe, Станислав Досвиданьевич!

Лично от себя выражаю Черчесову искреннюю благодарность – как за полгода работы в сборной, так и за мужественное решение признать, что не получилось, и уйти», – написал Жарков.