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Черчесова поблагодарили за работу с Казахстаном

Казахстанский журналист Владимир Жарков опубликовал пост на тему увольнения Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Ну, вот и всe, Станислав Досвиданьевич!

Лично от себя выражаю Черчесову искреннюю благодарность – как за полгода работы в сборной, так и за мужественное решение признать, что не получилось, и уйти», – написал Жарков.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова

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