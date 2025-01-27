«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении

«Локомотив» поделился планами на ближайшие товарищеские матчи во время текущих зимних сборов в ОАЭ. Команда сыграет с «Ростовом», а также с китайским «Чжэцзяном», «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ и армянским «Урарту».

Полное расписание выглядит так:

«Локомотив» – «Чжэцзян Профешионал» (30 января, 16:00 мск);

«Локомотив» – «Ростов» (4 февраля, 16:00 мск);

«Локомотив» – «Арабиан Фэлконс» (8 февраля, 10:00 мск);

«Локомотив» – «Урарту» (8 февраля, 17:00 мск).