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  • «Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» и клубами из Китая, ОАЭ и Армении

«Локомотив» поделился планами на ближайшие товарищеские матчи во время текущих зимних сборов в ОАЭ. Команда сыграет с «Ростовом», а также с китайским «Чжэцзяном», «Арабиан Фэлконс» из ОАЭ и армянским «Урарту».

Полное расписание выглядит так:

«Локомотив» – «Чжэцзян Профешионал» (30 января, 16:00 мск);

«Локомотив»«Ростов» (4 февраля, 16:00 мск);

«Локомотив» – «Арабиан Фэлконс» (8 февраля, 10:00 мск);

«Локомотив» – «Урарту» (8 февраля, 17:00 мск).

  • Первые три игры пройдут в крикет-центре Абу-Даби, а последняя – в «JB спорт центр Дубай».
  • «Локомотив» также пригласил болельщиков, желающих побывать на этих матчах, и обнародовал на официальном сайте условия посещения игр.

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Источник: официальный сайт «Локомотива»

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Комментарии (1)
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7:1
1737986575
ну 3 победы должно быть, кроме ростова. там хз.
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