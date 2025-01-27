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  • Агент не исключил возвращение Черчесова в РПЛ в этом сезоне: «У Станислава Саламовича хорошие связи»

Агент не исключил возвращение Черчесова в РПЛ в этом сезоне: «У Станислава Саламовича хорошие связи»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал увольнение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Это было на поверхности. Но я думал, что решение примут раньше. Наверное, не могли определиться с кандидатурой нового главного тренера. Сейчас определились, поэтому решили расторгнуть контракт. Ни одной победы, ноль забитых голов и 15 пропущенных – любого руководителя такая статистика будет резать.

Может ли такая неудовлетворительная работа сказаться на карьере Черчесова? Не думаю, что кардинально скажется. Думаю, у него всe будет хорошо. В истории его работы положительной репутации больше.

Будет ли Черчесов интересен клубам РПЛ? Сейчас не интересен. Но начнется чемпионат, какая-нибудь команда повалится – его кандидатура будет обсуждаться. Плюс в нашем футболе иногда руководителями принимаются решения, которые во многом зависят от связей и знакомств. У Станислава Саламовича они хорошие. Так что, думаю, можно его ждать уже даже в этом сезоне», – сказал Кузьмичев.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (1)
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АлексМак
1738007373
Если какой-то клуб его сподобится взять,- очень сильно ошибётся. Это давно уже ноль.
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