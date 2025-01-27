Агент не исключил возвращение Черчесова в РПЛ в этом сезоне: «У Станислава Саламовича хорошие связи»

Футбольный агент Владимир Кузьмичев прокомментировал увольнение главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

«Это было на поверхности. Но я думал, что решение примут раньше. Наверное, не могли определиться с кандидатурой нового главного тренера. Сейчас определились, поэтому решили расторгнуть контракт. Ни одной победы, ноль забитых голов и 15 пропущенных – любого руководителя такая статистика будет резать.

Может ли такая неудовлетворительная работа сказаться на карьере Черчесова? Не думаю, что кардинально скажется. Думаю, у него всe будет хорошо. В истории его работы положительной репутации больше.

Будет ли Черчесов интересен клубам РПЛ? Сейчас не интересен. Но начнется чемпионат, какая-нибудь команда повалится – его кандидатура будет обсуждаться. Плюс в нашем футболе иногда руководителями принимаются решения, которые во многом зависят от связей и знакомств. У Станислава Саламовича они хорошие. Так что, думаю, можно его ждать уже даже в этом сезоне», – сказал Кузьмичев.