Семак прокомментировал два поражения «Зенита» за день

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после сегодняшних товарищеских матчей.

Утром «Зенит» проиграл «Динамо» (1:3).

Затем петербуржцы уступили армянскому «Ноа» (1:2).

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

– Подведите итоги прошедших сегодня встреч – утренней против «Динамо» и вечерний против команды «Ноа».

– Когда планировали два матча, мы все-таки надеялись, что в нашем распоряжении будет больше здоровых игроков. Так сложилось, что Лобов прилетел сегодня рано утром и сыграл 90 минут. В этом отношении, конечно, пришлось сложно ребятам – по полному матчу провести. У нас не было возможности делать ротацию, но самое главное, что и в первом, и в втором матче все живы-здоровы. Конечно, проигрывать никто не любит, но это этап подготовки. Я думаю, на данном этапе в таком результате нет ничего страшного.

Если говорить об итогах всего сбора, то самое негативно – это травмы. У Славы Караваева достаточно серьезная, он выбыл надолго. Плюс Дима Васильев. В первый день и практически в последний – две травмы. У остальных игроков – микроповреждения, которые не позволили сегодня сыграть. Нуралы Алип восстанавливается после травмы, а Глушенков получил небольшое незначительное повреждение, поэтому поберегли этих ребят.

Надеюсь, что к следующему сбору те игроки, на которых мы рассчитываем, будут готовы лучше, и мы будем больше играть. Тот объем общей работы, которая была запланирована, мы в принципе выполнили. Ребята немножко отдохнут, и приступим ко второму сбору.

– Как вам кажется, на данном этапе тяжело ли все 90 минут выдерживать высокий темп игры футболистам?

– Это просто невозможно. И хорошо, что сейчас они не могут, потому что это этап подготовки. Конечно, если бы все выдерживали сегодня интенсивность игры по 90 минут, нужно было бы это только поддерживать. Мы только готовимся к сезону, поэтому естественно, что кто-то готов на 45 минут, кто-то – на 60. Так сложились обстоятельства, что сегодня ротацию провести не получилось.

– Можно несколько слов по каждому матчу? Так как разные составы играли, были ли разными задачи для футболистов?

– Нет, задач не было разных. Главная задача – чтобы ребята получили нагрузку в игровом режиме, сыграли побольше. Мы запланировали два матча, поэтому получилось, что пришлось сегодня всем сыграть по 90 минут. Если бы ребята играли по 45 или по 60 минут, движение было бы чуть получше, конечно, сейчас на полный матч кондиций не хватает. Но это нормально абсолютно и понятно.

– Сергей Богданович, поделитесь, пожалуйста, самыми ближайшими планами команды. Что ждет футболистов в ближайшие дни?

– Завтра восстановительная тренировка, потом три дня выходных, и дальше уже все – собираемся в Абу-Даби и начнем работать на втором сборе.