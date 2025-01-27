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  • Черчесов отрицает свое увольнение: «Перед вами главный тренер сборной Казахстана»

Черчесов отрицает свое увольнение: «Перед вами главный тренер сборной Казахстана»

Станислав Черчесов прояснил ситуацию с увольнением из сборной Казахстана.

  • Об увольнении 61-летнего Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня. Вместе с ним команду покинул весь тренерский штаб.
  • Под его руководством национальная команда провела 6 матчей в Лиге наций. В них она потерпела 5 поражений и 1 раз сыграла вничью. Итоговая разница мячей у сборной – 0:15. Команда вылетела в Лигу C из Лиги B.
  • Неустойка для Черчесова, по данным журналиста Ивана Карпова, составит 500 тысяч евро.

«Есть определенное решение, но юридически это надо оформлять. Вот когда оно будет юридически оформлено, тогда это будет завершено. Со мной связались, сегодня я позавтракал с генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола, он мне сказал определенные пожелания федерации, я ответил: «О'кей, вопросов нет».

Президент мне позвонил, сказал о решении. Бумага будет, я ее подпишу, а пока перед вами сидит главный тренер сборной Казахстана», – сказал Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»

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27.01.2025 23:57
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Комментарии (2)
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vladik12
1738011739
Переводим на русский: "Я с вас, уки, всю неустойку до последнего тенге стрясу, увольнители хреновы".
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