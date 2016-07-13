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  • Фернандес получил российский паспорт. Широков и Оланаре покинули ЦСКА. Дайджест событий дня

Фернандес получил российский паспорт. Широков и Оланаре покинули ЦСКА. Дайджест событий дня

Экс-форвард «Челси» может усилить «Спартак»

Бывший нападающий «Челси» Гаэль Какута попал в сферу интересов «Спартака». На данный момент игрок выступает в составе китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун», но не горит желанием менять обстановку. Сейчас на счету Какуты 17 матчей в чемпионате Китая, где он отличился всего дважды.

Штаб Шевченко в сборной Украины уже определен

Знаменитый в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко, считающийся наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины, скорее всего, пригласит к себе в штаб экс-тренера киевского «Динамо» Рауля Рианчо. Кроме того, анализом игры будет заниматься Андреа Малдера, также у Шевченко есть определенная договоренность и с Мауро Тассотти. Сборная Украины определится с новым главным тренером 15 июля.

В сборной Англии продолжат экспериментировать с тренерами

Главный тренер английского «Сандерленда» Сэм Эллардайс может возглавить сборную Англии. Сообщается, что в клуб поступил официальный запрос от Федерации футбола Англии, которая намерена провести переговоры с 61-летним Эллардайсом. На данный момент английская сборная остается без главного тренера после ухода с этого поста Роя Ходжсона после поражения национальной команды от Исландии в 1/8 финала чемпионата Европы.

10 причин, почему Евро-2016 − отстой

Самый красивый гол Евро-2016 забили венгры

УЕФА подтвердил, что гол полузащитника сборной Венгрии Золтана Геры в ворота сборной Португалии в матче третьего тура был признан самым красивым по итогам чемпионата Европы. Кроме того, его же выбрали лучшим и на всем групповом этапе. Гера сумел открыть счет в матче Венгрия – Португалия, сильно пробив в дальний угол ворот из-за пределов штрафной.

ЦСКА отпустил двух футболистов...

Полузащитник Роман Широков и форвард Аарон Оланаре покинули ЦСКА после того, как истек срок действия контрактов у этих футболистов. Клуб не стал продлевать с ними соглашения. В прошлом сезоне Оланаре забил два мяча в семи матчах, Широков принял участие в восьми играх.

... и оформил переход Траоре

Расставшись с Оланаре, армейцы арендовали у «Монако» нападающего, который раньше выступал за «Кубань» и «Анжи»: к ЦСКА присоединился ивуарийский форвард Ласина Траоре. «Очень рад, что оказался в ЦСКА – это один из лучших клубов России. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным», – сообщил Траоре в интервью официальному сайту ЦСКА.

ЦСКА объявил о подписании Траоре. Таблица летних трансферов РФПЛ

Фернандес стал россиянином

Бразильский легионер ЦСКА Марио Фернандес стал обладателем паспорта гражданина РФ и теперь получит возможность выступать за сборную России. Кроме того, Фернандес не будет считаться иностранцем в российском чемпионате. Ранее бразилец заявлял, что намерен сохранить бразильское гражданство и получить российское.

Динь сменил «ПСЖ» на «Барселону»

Защитник «ПСЖ» Люка Динь официально перешел в каталонский клуб. «Барселона» купила французского футболиста за 16,5 миллиона евро, подписав с ним пятилетний контракт. Напомним, в минувшем сезоне Динь выступал за «Рому» на правах аренды, и в 33 матчах Серии А отметился тремя забитыми мячами.

«Тоттенхэм» купил Янссена, «Барселона» – Умтити. Онлайн летнего трансферного окна

Россия. Премьер-лига Россия Челси Спартак Украина Англия ЦСКА Монако ПСЖ Барселона Шевченко Андрей Широков Роман Гера Золтан Какута Гаэль Траоре Ласина Динь Люка Фернандес Марио Оланаре Аарон Эллардайс Сэм
Комментарии (10)
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Eds
1468436398
Играть в Китае 17 матчей и забить всего 2 гола? Это что за нап? И зачем он такой нужен Спартаку?
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BoltCX
1468437565
Гол разочаровал. Я думал, что Швейцарцы более заслуживают на этот титул.
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TUMS
1468445555
Натурализация пошла. Так глядишь к 2018 г. и сборную соберем из "натурализованных". Своих пацанов не хотим воспитывать...
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brhr
1468464173
Чем этот гол лучше гола который забил Модрич?
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pik54
1468469286
Нормальный гол.
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343443
1468470659
Нормальный гол.
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