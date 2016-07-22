«Боруссия» разгромила «МЮ» на МКЧ-2016. «Зенит» не взял Витселя на матч за Суперкубок. Дайджест событий дня

Витсель не сыграет в матче за Суперкубок России
«Зенит» вылетел в Москву на игру за Суперкубок России против ЦСКА без одного из своих лидеров: в заявочном списке отсутствует полузащитник Аксель Витсель, которым активно интересуется целый ряд команд (в их число входят такие клубы, как «Эвертон», «Наполи», «Интер» и «Ювентус»). Всего Мирча Луческу со своим тренерским штабом вызвал на матч 20 футболистов. Битва за трофей состоится в субботу (23 июля) на стадионе «Локомотив». Начало – в 19:00 по Москве.
Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу
Состав «Зенита» пополнил словацкий хулиган
По крайней мере, раньше похулиганить любил полузащитник ПАОКа и сборной Словакии Роберт Мак, который сегодня подписал четырехлетний контракт с «Зенитом». Свежа в памяти история, согласно которой игравший за «Нюрнберг» Мак обматерил своего тренера через Twitter, но из клуба не вылетел. Теперь в соцсетях словак сидит гораздо реже, так что Мирча Луческу может не переживать. Кстати, Мак играл за Словакию на Евро-2016 и отметился голевой передачей в игре с Уэльсом.
«Зенит» купит бывшего лидера «Днепра»
Еще одна трансферная цель «Зенита» – полузащитник «Гремио» Джулиано, причем с бразильцами санкт-петербургский клуб уже договорился. Трансфер футболиста обойдется «Зениту» в семь миллионов евро, сам Джулиано подпишет четырехлетний контракт. Кстати, Джулиано ранее выступал за «Интернасьонал», а еще четыре сезона провел в составе «Днепра», поэтому прекрасно знаком по чемпионату Украины нынешнему главному тренеру «Зенита» – Мирче Луческу.
«Ростов» заявил 17 игроков на Лигу чемпионов. Бердыева по-прежнему нет
УЕФА опубликовал заявку «Ростова» на 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором команда сразится с бельгийским «Андерлехтом» в ближайший вторник. В список попали помощники главного тренера Курбана Бердыева: Дмитрий Кириченко, Владимир Кулаев и Иван Данилянц. Самого Бердыева в числе заявленных не оказалось. Впрочем, губернатор Ростовской области заверил: смены тренера в «Ростове» не будет. Кроме того, в заявке «Ростова» числится 17 футболистов.
«Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов
«Боруссия» надругалась над «МЮ»
Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» провели товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов-2016. Несмотря на гол Мхитаряна англичане были разгромлены немцами со счетом 1:4: дважды у «Боруссии» забил Кастро, еще по разу отметились Обамеянг и Дембеле.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия) – 1:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Кастро, 20; 0:2 – Обамеянг, 36 (с пенальти); 0:3 – Дембеле, 57; 1:3 – Мхитарян, 59; 1:4 – Кастро, 86.
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Ракитич покинет «Барселону»?
Агент полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича написал в своем Twitter о возможном уходе хорвата из каталонской команды. «Думаю, пора уходить», – гласит запись Микеля Сорса. Впрочем, в последнее время не возникало слухов о будущем трансфере Ракитича, однако в прошлое трансферное окно СМИ сообщали об интересе «Реала».
Бывший игрок «МЮ» заявлен за «Динамо» в ФНЛ
«Динамо» внесло в заявку для участия в первенстве ФНЛ защитника Александера Бюттнера под номером «24». Да, того самого Бюттнера, которого динамовцы приобрели в 2014 году у «Манчестер Юнайтед». Игрок провел в составе «Динамо» 27 матчей, а в феврале этого года был отдан в аренду «Андерлехту». Теперь, по всей видимости, его ожидают увлекательные путешествия по России.
ФА утвердила Эллардайса
Сборная Англии снова обрела тренера: теперь к большим победам ее поведет Сэм Эллардайс, не тренировавший в своей жизни ни одного топ-клуба. ФА и тренер заключили двухлетний контракт. Экс-наставник «Сандерленда» будет готовить «трех львов» к чемпионату мира 2018 года, в отборочном турнире к которому англичанам предстоит сыграть с командами Шотландии, Литвы, Словении, Словакии и Мальты.
Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии