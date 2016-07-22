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  • «Боруссия» разгромила «МЮ» на МКЧ-2016. «Зенит» не взял Витселя на матч за Суперкубок. Дайджест событий дня

«Боруссия» разгромила «МЮ» на МКЧ-2016. «Зенит» не взял Витселя на матч за Суперкубок. Дайджест событий дня

Витсель не сыграет в матче за Суперкубок России

«Зенит» вылетел в Москву на игру за Суперкубок России против ЦСКА без одного из своих лидеров: в заявочном списке отсутствует полузащитник Аксель Витсель, которым активно интересуется целый ряд команд (в их число входят такие клубы, как «Эвертон», «Наполи», «Интер» и «Ювентус»). Всего Мирча Луческу со своим тренерским штабом вызвал на матч 20 футболистов. Битва за трофей состоится в субботу (23 июля) на стадионе «Локомотив». Начало – в 19:00 по Москве.

Прежним «Зенит» уже не будет. Шахматы от Мирчи Луческу

Состав «Зенита» пополнил словацкий хулиган

По крайней мере, раньше похулиганить любил полузащитник ПАОКа и сборной Словакии Роберт Мак, который сегодня подписал четырехлетний контракт с «Зенитом». Свежа в памяти история, согласно которой игравший за «Нюрнберг» Мак обматерил своего тренера через Twitter, но из клуба не вылетел. Теперь в соцсетях словак сидит гораздо реже, так что Мирча Луческу может не переживать. Кстати, Мак играл за Словакию на Евро-2016 и отметился голевой передачей в игре с Уэльсом.

«Зенит» купит бывшего лидера «Днепра»

Еще одна трансферная цель «Зенита» – полузащитник «Гремио» Джулиано, причем с бразильцами санкт-петербургский клуб уже договорился. Трансфер футболиста обойдется «Зениту» в семь миллионов евро, сам Джулиано подпишет четырехлетний контракт. Кстати, Джулиано ранее выступал за «Интернасьонал», а еще четыре сезона провел в составе «Днепра», поэтому прекрасно знаком по чемпионату Украины нынешнему главному тренеру «Зенита» – Мирче Луческу.

«Ростов» заявил 17 игроков на Лигу чемпионов. Бердыева по-прежнему нет

УЕФА опубликовал заявку «Ростова» на 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, в котором команда сразится с бельгийским «Андерлехтом» в ближайший вторник. В список попали помощники главного тренера Курбана Бердыева: Дмитрий Кириченко, Владимир Кулаев и Иван Данилянц. Самого Бердыева в числе заявленных не оказалось. Впрочем, губернатор Ростовской области заверил: смены тренера в «Ростове» не будет. Кроме того, в заявке «Ростова» числится 17 футболистов.

«Пять часов под дождем, один вход, два кассира». Ростовчане страдают по Лиге чемпионов

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Боруссия» надругалась над «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед» провели товарищеский матч в рамках Международного кубка чемпионов-2016. Несмотря на гол Мхитаряна англичане были разгромлены немцами со счетом 1:4: дважды у «Боруссии» забил Кастро, еще по разу отметились Обамеянг и Дембеле.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Боруссия» Д (Германия) – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Кастро, 20; 0:2 – Обамеянг, 36 (с пенальти); 0:3 – Дембеле, 57; 1:3 – Мхитарян, 59; 1:4 – Кастро, 86.

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Ракитич покинет «Барселону»?

Агент полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича написал в своем Twitter о возможном уходе хорвата из каталонской команды. «Думаю, пора уходить», – гласит запись Микеля Сорса. Впрочем, в последнее время не возникало слухов о будущем трансфере Ракитича, однако в прошлое трансферное окно СМИ сообщали об интересе «Реала».

Бывший игрок «МЮ» заявлен за «Динамо» в ФНЛ

«Динамо» внесло в заявку для участия в первенстве ФНЛ защитника Александера Бюттнера под номером «24». Да, того самого Бюттнера, которого динамовцы приобрели в 2014 году у «Манчестер Юнайтед». Игрок провел в составе «Динамо» 27 матчей, а в феврале этого года был отдан в аренду «Андерлехту». Теперь, по всей видимости, его ожидают увлекательные путешествия по России.

ФА утвердила Эллардайса

Сборная Англии снова обрела тренера: теперь к большим победам ее поведет Сэм Эллардайс, не тренировавший в своей жизни ни одного топ-клуба. ФА и тренер заключили двухлетний контракт. Экс-наставник «Сандерленда» будет готовить «трех львов» к чемпионату мира 2018 года, в отборочном турнире к которому англичанам предстоит сыграть с командами Шотландии, Литвы, Словении, Словакии и Мальты.

Почему Сэм Эллардайс – лучший выбор для сборной Англии

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Весь мир ЦСКА Зенит Гремио Ростов Боруссия Д Манчестер Юнайтед Динамо Барселона Англия Ракитич Иван Витсель Аксель Мак Роберт Жулиано Бюттнер Александр Бердыев Курбан Эллардайс Сэм
Комментарии (4)
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Strig
1469245758
Не всё то золото что моуриньё(о))
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Ильгизар И
1469247607
Моуринио сдулся
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pik54
1469256824
И сколько продержится Моуринио в МЮ
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санкус
1469615251
Моуриньо всегда был простым обычным тренером, просто команды стоили у него по несколько сотен миллионов вот и весь секрет, таких футболистов и тренеровать не надо!!! а когда нужно просто тренеровать ребят и делать из них футболистов то это не про него!!! Это в этом году доказал всему миру ЛЕСТЕР, обычные ребята с тренером трудоголиким стали чемпионами Англии ! вот это показатель тренерской работы Клаудио Раньери!!!
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